Llegan a Almería las Jornadas ‘Discapacidad, diversidad e Igualdad en la industria musical’

El festival almeriense Cooltural Fest, que cuenta con el apoyo del Área de Cultura y Educación del Ayuntamiento de Almería, continúa haciendo camino e historia en su trabajo por la plena inclusión a través de su proyecto ‘Music For All’. Si ya en los conciertos de Cooltural Go! se dio un nuevo paso adelante habilitando más comodidades y medidas para garantizar que la música sea una experiencia plena para todos, este otoño se ha dado ‘un salto académico’ con la celebración de las I Jornadas sobre Discapacidad, Diversidad e Igualdad en la Industria Musical. Un evento que se desarrolló en octubre en la Universidad de Granada y que la próxima semana llegará a Almería, los días 25 y 26 de noviembre.

El plazo de inscripción se encuentra abierto desde la propia web del festival www.coolturalfest.com. Las plazas presenciales estarán supeditadas a la normativa higiénico y sanitaria vigente en la fecha de la celebración de las jornadas, que contarán en cualquier caso con una emisión online. El acto estará interpretado en lengua de signos a cargo de ASOAL.

El evento está organizado por el Ayuntamiento de Almería, a través del Área de Cultura y Educación, Cooltural Fest y la Fundación ‘Music For All’ del festival, con la colaboración del Área de Familia, Igualdad y Participación Ciudadana, el Área de Promoción de la Ciudad, Fundación Ura Clan, ONCE, Universidad de Granada y FAAM.

Fomentar el acceso de las personas con discapacidad y diversidad funcional a la música en todas sus vertientes, visibilizar el papel de la mujer en la industria musical y dar a conocer las iniciativas y buenas prácticas que ya se están llevando a cabo desde algunas instituciones y festivales son algunas de las líneas de trabajo de esta primera edición.

El acto inaugural con las autoridades tendrá lugar el miércoles, a las 12 del mediodía. El acto de apertura será a las 16 horas, con la actuación de la cantaora flamenca con discapacidad, Laura Fernández, acompañada a la guitarra por Pablo Fernández.

A continuación, habrá dos mesas redondas. La primera sobre accesibilidad e inclusión en los grandes eventos musicales y culturales, con representantes de Ura Clan, ASOAL, A Toda Vela, ONCE Almería y la Fundación Music For All; y otra sobre la diversidad en la industria musical: experiencias y protagonistas, con representantes de FAAM, Cooltural Fest, ONCE o artistas como Raúl Martínez El Ciego del Rapper o Rafael Lugo de ‘Viviendo la Diversidad’.

La jornada del jueves, 26 de noviembre, comenzará a las 16 horas con la presentación del bloque de Igualdad, a cargo del Área de Familia, Igualdad y Participación Ciudadana de Almería. A las 16:15 se celebrará una nueva mesa redonda sobre El papel de la mujer en la Industria Musical, con participación de representantes de Cooltural Fest, Asociación de Mujeres de la Industria de la Música, Escuela de Arte de Granada o de la agencia de management Eo! Música.

La última charla correrá a cargo, a las 18 horas, de la Asociación de Mujeres Juristas de Almería y el Área Social de Cooltural Fest-Music For All. El cierre a la sesión del jueves vendrá de la mano de la charla y actuación del baterista Luisongo Landa.

El broche musical a este excelente foro de debate inclusivo, vendrá de la mano del con el concierto benéfico de Mr. Kilombo, con entrada donativo para la Fundación Music For All. Será el domingo, 29 de noviembre, a las 12 horas, en el Mesón Gitano. Al frente de Mr. Kilombo se encuentra Miki Ramírez, mostrando un cóctel musical en donde la rumba tiene el protagonismo.