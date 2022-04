Lorenzo Silva y Noemí Trujillo dan a conocer la ‘Forja de una rebelde’ en Almería

Los escritores Lorenzo Silva y Noemí Trujillo presentaron el jueves la obra La forja de una rebelde, escrita a cuatro manos, en el Centro de Cultura de Cajamar. Este acto literario organizado por Diario de Almería formaba parte del ciclo Diario de los Libros.

Los dos escritores estuvieron arropados por Antonio Lao, director de Diario de Almería, junto a María del Mar Ruiz, Vicerrectora de Comunicación y Extensión Universitaria de la Universidad y Cristina Galindo, coordinadora de ‘Diario de los libros’. El salón de actos de Cajamar se llenó de público para disfrutar de la presentación del libro.

María del Mar Ruiz recordó la situación vivida hace más de dos años cuando llegó la pandemia del coronavirus a España. “En La forja de una rebelde se narra una historia que tuvo lugar en los meses de confinamiento. La novela comienza en abril de 2020 y se desarrolla hasta diciembre de ese año”, dijo Ruiz. La vicerrectora de Extensión Universitaria explicó también como lectora que “es una novela que tiene una trama muy ágil y la historia está muy bien armada”.

El escritor Lorenzo Silva, a preguntas de Cristina Galindo, explicó el nacimiento de la inspectora Manuela Mauri, auténtica protagonista de la novela. “El personaje nació de una manera accidental. En 2016 me encargaron un relato para una antología con un eje común, que era que fuese un relato de corte criminal ambientado en la ciudad de Madrid. Era un relato de 15 páginas y pensé en un crimen en Madrid, luego decidí que el policía fuese mujer y pensé en un personaje que fuese madre y ahí nació Manuela Mauri, que luego ha sido protagonista de dos novelas, la última La forja de una rebelde”.

Noemí Trujillo se mostró feliz de participar en Diario de los libros. “Durante los dos últimos años el coronavirus nos ha impedido este diálogo tan gratificante con los lectores, pero ya estamos retomando la normalidad y podemos volver a hacer cosas”. Trujillo subrayó que “cuando Lorenzo me invita a escribir una novela con él, si el personaje fuese sido un hombre, investigador de novela negra, le hubiera dicho que no. Le dije que sí, porque el personaje era una mujer, y me interesaba el trabajo que hacía esa inspectora”.

“Lorenzo y yo llevamos diez años escribiendo juntos, no es una moda a la que nos hayamos sumado ahora. Solo tengo palabras de agradecimiento para él porque he aprendido mucho. He aprendido que la literatura es algo compartido. Aparte del diálogo del autor con el lector puede ser el diálogo entre otros autores” dijo Trujillo.

Por su parte, Silva subrayaba que “toda la gestación del libro se ha producido durante la pandemia. Nosotros publicamos la primera novela de Manuela Mauri en 2019, tuvo una buena respuesta y decidimos continuar. En la primera novela partimos de un crimen real en la comunidad de Madrid, como el asesinato de una prostituta de origen africano. Si tuvimos claro desde el primer momento que no nos íbamos a inventar crímenes fantasiosos o fabulosos. La apuesta es hablar por las razones por las que conciudadanos nuestros matan a otros conciudadanos nuestros. No hay que inventarse historias espeluznantes o escalofriantes para perturbar al lector”.

Noemí Trujillo subrayó en torno a la última novela que “cuando nos planteamos esta novela un poco el reto fue qué hacíamos con la pandemia, ya que podíamos abordarla o no. Había muchos motivos para abordarla y me interesaba el lado emocional de la pandemia y como ha impactado en nuestras vidas”.

Cristina Galindo preguntó a Silva por qué no aparece en la novela la figura del fiscal. “Tiene que ver con la configuración del proceso penal español y con lo que es la economía narrativa en una novela policíaca. La fase que interesa a efectos novelescos es la fase previa o la detención de una persona. Nunca me meto a contar lo que pasa después, es decir, cuando una persona pasa a disposición judicial. Al proceso del juicio muy pocas veces he llegado en mis novelas. Por lo tanto, la figura del fiscal no aparece por eso”.

Noemí Trujillo también subrayó que “hemos escrito juntos a cuatro manos un total de cinco libros, y en cada uno de ellos el proceso creativo ha sido diferente. Nos conocemos muy bien y sabemos las estructuras y los conceptos que trabaja cada uno. Y este libro ha tenido una singularidad, y es que hemos estado confinados juntos mientras lo escribíamos”.

Finalmente, a preguntas del público asistente, Noemí Trujillo explicó su interés por la maternidad como tema literario. “Mi campo de investigación es la maternidad en la literatura del siglo XX. Me interesa porque yo soy madre y porque es una experiencia universal. En el siglo XXI la maternidad es un tema político”. Trujillo concluyó afirmando que “a mi me cuesta mucho conciliar mi vida personal con mi vida profesional. Y a día de hoy sigue habiendo menos mujeres que hombres que publiquen libros”, afirmó Trujillo.