Lourdes Rubio exhibe una serie de máquinas de escribir pintadas en una muestra en Roquetas

La nueva exposición que acoge El Faro de Roquetas de Mar durante todo el mes de enero no puede definirse en una palabra. Por eso, quizá, la artista no ha querido bautizarla con un nombre concreto, tan sólo con el suyo propio: Lourdes Rubio. Ella misma, sus emociones, sus experiencias y su particular visión del mundo y del arte, componen el hilo conductor de una muestra original que busca la participación de todos los visitantes.

“Quiero felicitar a la artista porque ha hecho una magnífica exposición a la que invito a todos a visitarla, para poder ver las diferentes creaciones que ha hecho Lourdes a lo largo de las etapas de su vida, entre las que destacan las máquinas de escribir, muy personalizadas, algo que nunca se había visto”, afirma el concejal de Educación, Cultura y Juventud, Juan José Salvador, quien inauguró recientemente esta exposición.

El edil resaltaba el “alto nivel que es ya costumbre” en las exposiciones de El Faro de Roquetas, un espacio expositivo que se pone a disposición de todo tipo de artistas y creadores.

Por su parte, Lourdes Rubio señalaba que la muestra está basada en las emociones. “Te puedes encontrar cuadros de todos los tamaños, las piezas de ajedrez gigantes y máquinas de escribir tematizadas, que quiero recuperar en cierta forma en un tiempo en el que estamos volcados en las nuevas tecnologías, para que los jóvenes las puedan ver a la vez que están viendo arte”.

La artista cuenta que el uso de las máquinas como soporte artístico surgió cuando una compañera iba a deshacerse de todas las existentes en un despacho. “Decidí quedarme con ellas y después cada una iba reflejando una historia, hay muchas sorpresas en ellas”, explica.

Y más que va a haber, ya que Lourdes plantea un reto a los visitantes. “Quiero que se sienten en un escritorio y tecleen con ellas. Vamos a escribir un relato entre todos. Comenzaré yo y plantearé una historia sobre piratas, dado el lugar en el que nos encontramos, y cada uno podrá escribir una nueva línea. Al final veremos el resultado y mi deseo es reflejarlo en una nueva creación artística, ya veremos qué”, invita.

Además, todos los visitantes podrán participar en un sorteo “en el que entrarán varias piezas de la exposición para que se pueda elegir una de ellas”. Se resolverá el último día a través de las redes sociales.

Mientras tanto, se puede disfrutar de esta ecléctica colección en la que se pueden encontrar desde homenajes a la mujer, estudios de cuadros clásicos como Las Meninas o Las Señoritas de Avignon, a collages de cómics y retratos de Darth Vader.

El horario de visita es los viernes, sábados y domingos, de 11 a 13:30 horas y de 15 a 20 horas. Las personas interesadas en tener más información sobre la artista la pueden encontrar en su web: www.lourdesrubio.com