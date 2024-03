Manuel Turizo y Morad se suman al cartel de Puro Latino Fest en Almería

El astro colombiano Manuel Turizo y ese fenómeno de la escena nacional que es Morad son las nuevas incorporaciones a la primera edición de Puro Latino Almería Fest, a celebrar los próximos 12 y 13 de julio en el Recinto de Conciertos del Ferial de Almería. La cita ya contaba en su cartel con artistas del calibre de El Alfa, Jhayco, Maka, Yandel, Dei V, JC Reyes y Omar Montes y desde la organización señalan que todavía quedan más artistas por confirmar, por lo que todavía restan sorpresas de calado.

Desde que debutara allá por 2016, el colombiano Manuel Turizo ha destacado por su habilidad innata como compositor y su capacidad para romper esquemas dentro del género urbano y la música latina. Sus celebrados discos ADN y Dopamina incluyen hits tan reconocidos como Una lady como tú, Culpables y Quiéreme mientras se pueda.

Su lanzamiento más reciente como 2000, donde se encuentra su rompepistas La Bachata, no han hecho sino seguir aupándole a lo más alto de la escena internacional.

Además, a lo largo de su exitosa trayectoria ha colaborado con otras destacadas estrellas como Maluma, TINI, Nicky Jam, Myke Towers o Anuel AA, entre otras.

Otro artista que parece no tener techo en su triunfal carrera es Morad. En tiempos de algoritmos entrenados, en tiempos de campañas de marketing invasivas, el triunfo de este joven talento de L’Hospitalet de Llobregat es el triunfo de la verdad. El truco de su flow elástico con el que salta del drill al trap y del rap clásico al UK garage es que no hay truco. Y desde aquellos cien millones de visitas que acumuló en 2020 con himnos como Motorola, Normal y Yo no voy, no ha parado de acumular un éxito tras otro, con canciones tan coreadas como Pelele o ese Seguimos, incluido en la banda sonora oficial del videojuego “FIFA 2022”.

Su esperado último trabajo, Reinsertado, vio la luz en mayo del pasado año, convirtiéndose de inmediato en el cuarto mejor debut español en la historia de Spotify y debutando como número 2 mundial en la plataforma, donde ha llegado a superar los diez millones y medio de escuchas mensuales. Para este segundo álbum de estudio, Morad colaboró además con artistas como Nicki Nicole, RVFV, Beny Jr o Eladio Carrión, entre otros.

Con estas dos nuevas incorporaciones a su ya nutrido cartel, la primera edición de Puro Latino Almería Fest continúa dispuesta a superar todas las expectativas depositadas en su debut. Recordemos que, en apenas una semana desde su primer anuncio, el festival había superado ya la friolera de 15.000 entradas vendidas. Y el ritmo, vertiginoso, sigue sin decaer.

El estreno del festival en Almería está organizado por FTF 2024 AIE y cuanta con la coproducción de Crash Music y la colaboración, entre otros, del Área de Cultura, Tradiciones y Fiestas Mayores del Ayuntamiento de Almería. Las entradas siguen a la venta a través de la página web https://purolatino.es/.