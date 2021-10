Mari Carmen Archilla presenta un libro sobre el que fuese párroco de Huércal, Pepe Guirado

El Mesón Gitano acoge mañana miércoles a las 19 horas la presentación del libro No me resigno a ser un convidado de piedra. Pepe Guirado, una opción de vida. Este libro es un proyecto colectivo realizado por amigos y amigas de Pepe Guirado ya que precisa de un entorno de colaboración, amistad y apoyo para su creación. Toda la información ha sido recogida y trabajada por Mari Carmen Archilla.

El nombre de Pepe Guirado está asociado al compromiso social, a la JOCE a la que dedicó parte de su vida, a su compromiso cristiano, a Huércal de Almería. “De este libro se empezó a hablar antes de la pandemia. Muchos éramos los que pensábamos que el legado de Pepe Guirado habría que recogerlo porque como él mismo decía “lo que no se escribe, se pierde”, dice Archilla.

“La idea surge entre un grupo de antiguos jocistas y yo recibo el encargo de escribirlo. Me costó mucho ver la estructura que iba a tener el libro. Yo no quería que fuera solo mi opinión porque como aprendí en la JOCE los proyectos deben ser colectivos. Me dispuse a recoger lo que pensaban sus amigos de la JOCE dentro y fuera de la provincia, de sus amigos de Huércal y de otros amigos con los que compartió experiencias y proyectos”, sostiene Mari Carmen Archilla.

Desde su primera experiencia como responsable de la asociación Juventud Obrera Cristiana, Mari Carmen Archilla Fernández ha ido madurando y consolidando su opción por los jóvenes y por la labor educativa como tarea de transformación y superación de las desigualdades sociales.

“Mis años de trabajo en los barrios marginales de Almería, a finales de los 80, poniendo en marcha un programa contra el Absentismo Escolar, fue la puerta de entrada para el conocimiento del mundo gitano”, cuenta Archilla.

Posteriormente en la asociación NOESSO ha sido donde ha profesionalizado su labor pedagógica. Desde esta casa ha trabajado con drogodependientes y en un proyecto de Menores con modificación de conducta.