María del Pilar Muñoz Borrego publica la novela ‘Amor de fan II’ en Ediciones Arcanas

María del Pilar Muñoz Borrego nació en Madrid y vivió en Alcalá de Henares, una ciudad que adora. Reside en Almería con su familia desde 1990.

Es amante de la lectura desde que tiene uso de razón. Su amor platónico hacia el grupo New Kids on the Block cuando todavía vivía en Alcalá de Henares dio comienzo a una historia que fue tomando forma en su cabeza durante años hasta que se aventuró en el mundo de la escritura; así nació su primera novela Amor de Fan (Círculo Rojo, 2019). Ahora trae Amor de Fan II. Tienes una misión que cumplir (Ediciones Arcanas, 2021) con la que culmina esta bilogía de romántica contemporánea.

La obra cuenta como Pili y Jon se preparan para celebrar lo que será el momento más importante de sus vidas. Pero no todo saldrá como ellos esperan. Un terrible accidente pondrá patas arriba su mundo y todo aquello por lo que han luchado penderá de un hilo.

¿Será su amor capaz de superar los nuevos obstáculos? Descubre el esperado final de esta historia de amor.

Uno de los fragmentos de la obra dice “los siguientes minutos fueron los más angustiosos para todos. Jon, aunque intentaba disimular, estaba muy muy preocupado. Nuestras vidas no pueden acabar así. No ahora, después de todo lo que hemos sufrido por sacar adelante nuestro amor. La vida nos ha dado una nueva oportunidad de estar juntos, ¡no puede ser el final!», pensó angustiado. Se negaba a aceptar aquel destino cruel”.

Ediciones Arcanas tiene como objetivo la creación de libros de calidad, porque creen que la autoedición bien hecha no tiene nada que envidiar a la edición más tradicional. Saray Santiago y Cosmin Stircescu dirigen la editorial Arcanas.