Maria Carrasco: “No me ha quedado más remedio que transformar el dolor en música”

La cantante gaditana llega con su gira Inmune al dolor a Almería donde el próximo 14 de abril ofrece un concierto en la sala Berlín Social Club en Almería. La joven artista, considerada una niña prodigio, vuelve a los escenarios con más ilusión que nunca.

-¿Este disco es muy especial para tí, María?

-Sí, es muy especial porque al final es el resultado de muchas vivencias, de una serie de eventos y pérdidas que he sufrido en mi vida y que me han hecho aprender muchísimo. Intento reflejar todo lo que es la vivencia y la experiencia, tanto lo bueno como lo malo, y reflejarlo en mi música.

-La pandemia ha sido inolvidable para tí, puesto que ha habido una serie de pérdidas que te han marcado mucho.

-Sí, el 5 de enero de 2020 fallecía mi abuelo. En 2021 falleció mi madre y en 2022 muere mi abuela. Te da mucho para escribir y creo que la gente se merece conocer todo lo que he vivido para que sepa que lo estoy contando y cantando es verdad.

-Eres muy joven y da la sensación que has madurado muy pronto.

-Al final es el camino de la música el que te va llevando. Yo comencé con siete años y todo el ambiente laboral que había era de una media de edad mayor que la mía. Me tocó crecer a pasos agigantados, abrir mucho la mente y aprender de todo muy rápido. Ese camino vivido me ha resultado increíble y lo viviría las veces que hiciera falta.

-Si me tuvieras que explicar tu nuevo disco Inmune al dolor’ qué me dirías.

-Es la María que soy sin trampa. Aquí la gente me puede ver al desnudo y al completo, como yo soy, y sobre lo que quiero ser en la música. Son las letras que quiero cantar y soy la María que soy en casa con una guitarra o un piano acompañándome.

-¿Hay mucho flamenco en su nuevo trabajo?

-La raíz no muere, si la raíz hubiera muerto yo no canto más. Soy la María que era de pequeña, he crecido haciendo música y esto es una re-evolución al final. Es darme cuenta de lo que era y alegrarme de lo que soy y lo que me he convertido gracias a las circunstancias por las que he pasado. No me ha quedado más remedio que transformar todo el dolor en música. Al final, es lo que estoy dando, no puedo perder el pellizco, porque el pellizco lo llevo dentro. Todo lo que tengo dentro como terapia lo saco con la música.

-Tu naciste para cantar, no te veo de otra manera.

-Yo estudié Anatomía y Enfermería. Fue una especie de descanso mental después de la vorágine que me tocó vivir. La suerte llamó a mi puerta. Te das cuenta cuando paras y pruebas otra cosa, sabes que tu sitio es la música, y ahí es cuando me di cuenta.

-No te dio miedo que la popularidad en ese tiempo pudiera contigo.

-Mis padres me han dado la medicina del esfuerzo y ser consciente de la suerte que tengo de vivir de la música y que el público me haya llevado en volandas. Esto ha sido un regalo desde que empecé. Me han educado en el esfuerzo, la constancia y la disciplina.

-Con los años que llevas en el escenario, sientes aún nervios.

-Por supuesto. En el momento que yo no sienta nervios ante el público yo ya no canto más. Ya tenemos suficiente con lo que se esta moviendo en el mundo de la música en cuanto a calidad, yo tengo que dar lo mejor de mí, tengo que respetar que la gente compre una entrada, y se quite un día de ir a tapear para comprar una entrada tuya. Yo necesito estar nerviosa antes de actuar, porque significa que siento muy bien a lo que me estoy enfrentando.

-Los últimos años han sido de auténtica revolución en el mundo de la música. ¿Cómo ves el panorama?

-Sencillamente con un filtro puede parecer que cantas muy bien. Es fácil engañar ahora a la gente. Me preocupo porque mi música sea de verdad. Soy valiente y me encanta irme a una sala y cantar una canción en directo junto a mi guitarra, sin trampa ni cartón. Quien ha estudiado música de verdad y conoce el instrumento, en mi caso la voz, no tiene que engañar a la gente. Muchos medios de comunicación se lo están poniendo muy fácil a los músicos mentirosos.

-¿Conoces Almería?

-La tierra de Almería nos ha dado mucho a los artistas. El paisaje y la gastronomía es un regalazo, aparte de los artistas que hay que son internacionales. Es una tierra de la que me siento orgullosa.