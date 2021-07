María Dueñas llena el Teatro Apolo en la presentación de su libro ‘Sira’

La escritora María Dueñas participó el pasado jueves en el ciclo Diario de los libros de Diario de Almería, celebrado en el Teatro Apolo donde presentó su última novela Sira. La autora fue presentada por Antonio Lao, director de Diario de Almería y arropada por María del Mar Ruiz, vicerrectora de Extensión Universitaria y Comunicación de la Universidad.

El concejal de Cultura del Ayuntamiento de Almería, Diego Cruz, afirmó el jueves en el Apolo que “retomamos estas presentaciones organizadas por Diario de Almería en el mes de mayo, hemos celebrado varios en el mes de junio y seguimos así en julio. Se ha convertido en un hábito y una bonita rutina el que compartamos tardes como ésta con los mejores autores españoles de la literatura contemporánea y creo que es un hecho del que todos los aquí presentes podemos sentirnos muy satisfechos”.

Además, Diego Cruz destacó “la apuesta por la cultura del Ayuntamiento de Almería durante la pandemia, compatibilizando la seguridad sanitaria con la necesidad de la sociedad de disfrutar con la cultura, a la vez que generar desarrollo económico para el sector. De esta manera, en este mismo Teatro Apolo no hemos parado de ofrecer teatro, música, danza y, actividades como esta presentación literaria”.

María del Mar Ruiz de la Universidad de Almería hizo una semblanza de María Dueñas y subrayó con respecto a su novela Sira que “María Dueñas utiliza el recurso del narrador en primera persona, al igual que hizo en El tiempo entre costuras. Sira nos cuenta su experiencia vital, y esto provoca como lectores que sintamos una mayor empatía con ella, porque estamos viviendo esa historia”.

María Dueñas, que llenó el Teatro Apolo, eso sí, el público con mascarilla y guardando la distancia de seguridad, explicaba que “Sira es la segunda parte de El tiempo entre costuras, pero también es una novela independiente. Sira es una novela de reconstrucción después de una gran crisis. Arrancamos después de la Segunda Guerra Mundial y nos vamos a encontrar a una Sira que se ha casado y tiene un hijo”.

Pero Dueñas ahondó más en la personalidad de Sira en esta última novela, y reveló que “ha cumplido años, han pasado muchas cosas por su vida y la han convertido en una mujer muy distinta. En esta obra Sira ya aparece con un hijo, con lo cual tiene ya otras prioridades, es más crítica y actúa por si misma, y no porque les convenga a terceras personas”.

A preguntas de Antonio Lao, Dueñas narró como le cambió la vida con el éxito editorial de El tiempo entre costuras en 2009. “Yo era profesora de la Universidad de Murcia, e intenté durante un año simultanear la universidad y el éxito de la novela. Pido una excedencia y me vuelco en la escritura, que lo asumo como otra profesión. Ahora viajo más que antes y hay otra dinámica de trabajo. Antes hablaba delante de los alumnos y ahora hablo delante de los lectores”, subrayó.

La autora reconoce que hoy día existen grandes campañas de marketing y la prensa se vuelca con ella cuando aparece una nueva novela, aunque también destacó que “cada novela es un reto. Ahora todo el mundo opina porque están las redes sociales. No puedes dar por hecho que porque una novela tuya haya funcionado la siguiente va a funcionar igual o mejor”.

Uno de los episodios destacados de la novela es la llegada de Sira a Madrid en 1947 y la visita de Eva Perón a la capital de España. “Argentina era el granero del mundo y había mucho cereal. Franco recurre a Argentina para que le tienda una mano en esos momentos tan complejos, ya que era una nación muy rica. En este contexto, Eva Perón viene a España, una chica que hacía radio-teatro y que no ha salido nunca de Buenos Aires. El régimen de Franco le tiende alfombras por todas partes y se gastan un dineral en agasajarla”.

“Esta obra tiene un recorrido histórico como fondo y como protagonista, pero no es una novela histórica, tiene también espionaje y luego es intimista porque es una novela que en todo momento constituye el hilo narrativo de la reconstrucción de una mujer”, dijo Dueñas.

Con respecto a futuros proyectos, María Dueñas señaló que “de momento no tengo en mente cual será mi próxima novela”. No obstante, si reveló que “cuando me pongo a escribir Sira, yo tenía otra novela empezada, y encarrilada, y decidí dejarla a un lado porque entró con fuerza Sira. Esa novela es una ficción sonora que ya está acabada y que estará en Amazon audible”.

Dueñas anunció que “vamos a adaptar para una serie la novela Las hijas del Capitán que tenía uno de sus protagonistas que era de Alhama de Almería. En el futuro estoy segura que Sira llegara también a la televisión”, dijo.

A preguntas de los lectores, Dueñas señaló que “todo lo que hice en mi época como profesora de Universidad lo he optimizado para volcarlo ahora en mi faceta como escritora. Son muchas cosas como la investigación, el rigor o la consulta a fuentes, pero también esta la planificación y los objetivos a donde quería llegar. Todo eso lo llevaba a cabo como profesora y ahora lo aplico a la hora de escribir. Me ha marcado mucho mi vida como docente”, dijo.

La autora nacida en Puertollano, explicaba a sus lectores que “en cada novela me blindo, estamos el texto y yo, no hay ruido exterior. Yo soy la mente que piensa y escribe, dejo de lado el éxito que han tenido mis novelas anteriores, qué van a pensar los lectores, qué van a pensar mis editores o qué va a pensar la crítica. Yo me aíslo, solo está el teclado y mi mente y creo que lo consigo. Si hiciera una novela más calculada al final no brotaría una novela natural”.