El MiniHollywood acogerá la Recreación 'Old West History' a finales de noviembre

El parque temático Oasys MiniHollywood acogerá durante los días 23, 24 y 25 de noviembre la Recreación Histórico Internacional Old West History, en su segunda edición, con un amplio abanico de actividades. El evento está organizado por Oasys MiniHollywood, Manuel Olaya y Armería Leonardo.

José María Rodríguez, responsable de Oasys Minihollywood, tiene muy claro que "esta segunda edición de Old West History servirá para consolidar esta actividad que es un museo en vivo de la historia americana". En este sentido, Manuel Olaya, director artístico de Old West History, mantiene que "el evento ha cogido un carisma más internacional, puesto que hay grupos de recreadores italianos que están muy interesados en venir a Tabernas".

Raquel Márquez hablará sobre la moda femenina en el lejano oeste en una charla

Este año además habrá muchos más recreadores que el año pasado. "Contamos con muchas más asociaciones y gentes vinculadas con las recreaciones en España. Esto es un evento a nivel europeo y en poco tiempo, quizás en un par de año, salte el charco", asegura Olaya.

José María Rodríguez mantiene que "es tal la demanda que hemos tenido, que hemos puesto límites a las inscripciones, puesto que el interés por participar es mayor. En una nueva edición el evento estará totalmente consolidado y nos ha sorprendido el interés que ha despertado en España y en Europa. Hace tres meses que cerramos las inscripciones", sostiene José María Rodríguez.

La primera jornada de esta actividad será el 24 de noviembre a las 10 de la mañana con la apertura del Old West History, un museo en vivo y recorrido didáctico por la historia del salvaje oeste americano con personajes históricos del Far West. Se contará con la presencia de los detectives Pinkerton, Billy the Kid, Wyatt Earp, Wild Bill Hickok, Buffalo Bill, Annie Oakley General Custer, Caballo loco, Nelly Casham, Belle Starr, Doc Holliday, Emiliano Zapata Calamity Jane, Buck Taylor, Nube roja, etc. El compositor David Miralles ha compuesto una pieza que se estrenará en la apertura de Old West History.

En esta edición también habrá una exposición de Playmobil, miniaturas de Fernando Boan y dioramas Madelman, aprovechando los 50 años de la llegada de los Madelman a España a cargo de Pancho Madelman Dioramas. A las 10:45 horas, tendrá lugar una conferencia sobre el 10º de Luisiana en la Guerra de Secesión de los Estados Unidos, a cargo del historiador Jonathan Cabrera. A las 11:30 horas, reconstrucción histórica del duelo de Ok Corral, a cargo del grupo histórico de Recreación L'epoque des Cavalcades.

A las 12 horas, tendrá lugar un espectáculo cinematográfico a cargo de los especialistas de Oasys MiniHollywood. A las 12:30 horas, habrá una charla, exhibición y demostración de doma y monta western, lazo y vida del Cowboy, más una exposición de sillas de montar de 1850 y 1880, impartida por Carlos Fabregat de Rancho Esperanzas de Granada.

A las 15:30 horas tendrá lugar una versión teatralizada de la firma del tratado de Laramie de 1868 en el Campamento Sioux. A las 17 horas, se llevará a cabo el asalto de la banda de Los Dalton a los dos bancos en la ciudad de Coffeyville en 1892 con la participación del grupo de recreación italiano Go West. A las 18:30 horas se desarrollará la conferencia sobre Little Big Horn, impartida por el historiador Raúl Matarranz.

Por su parte, El día 25 de noviembre, a las 10 horas comienza la segunda jornada de Old West History. A las 10.30 horas, conferencia sobre la figura de Búfalo Bill y el Wild West Show, impartida por Manuel Olaya.

A las 11:30 horas, recreación histórica del duelo del Ok Corral. A las 12 horas, espectáculo cinematográfico a cargo de los especialistas de Oasys MiniHollywood. A las 18:30 horas, conferencia sobre la moda femenina en el lejano oeste impartida por Raquel Márquez Mañas. Se cierra la jornada con la entrega de un diploma conmemorativo a todos los participantes y fin de actividades.