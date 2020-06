El Museo de Arte ‘Espacio 2’ retoma las exposiciones temporales con la muestra fotográfica ‘Kika: Blanco-Negro-Rojo’

Era la muestra que iba a renovar la sala de exposiciones temporales Jesús de Perceval del Museo de Arte ‘Espacio 2’ a mitad del pasado mes de marzo, antes de que se declarara la alerta sanitaria y las medidas de confinamiento. Casi tres meses después y en proceso de desescalada encaminada hacia la ‘nueva normalidad’, le ha llegado su momento. Desde mañana viernes, 12 de junio, y hasta el próximo martes, 7 de julio, se podrá visitar la exposición ‘Kika: Blanco-Negro-Rojo’. Está producida por la Fundación de Arte Ibáñez Cosentino, que la organiza junto al Área de Promoción de la Ciudad del Ayuntamiento de Almería y con la colaboración de la Diputación Provincial.

Hasta que se normalice el horario, por el momento, como el resto de la red museística, se podrá visitar de viernes a domingo, en horario de mañana de 10.30 a 13,30 horas, y, además, los viernes y sábados se podrán visitar también de 6 de la tarde a 9 de la noche.

El concejal responsable del Área, Carlos Sánchez, recuerda que “en estas semanas atrás hemos hecho un trabajo fantástico de difusión tanto en redes sociales como en los medios tradicionales de lo que supone y tiene Almería en cuanto a patrimonio museístico, con visitas guiadas virtuales y con actividades, catálogos… Gracias al personal de los museos en el caso del CIP, la Casa del Poeta, la Casa del Cine o el Museo de la Guitarra, y de la Fundación de Arte Ibáñez Cosentino, en el caso del Museo de Arte en Doña Pakyta y en este Espacio 2. Con la reapertura de espacios hemos adoptado las medidas sanitarias necesarias para garantizar una visita segura tanto para los usuarios como para el propio personal que trabaja en los museos, queremos que los almerienses disfruten tranquilos de ellos y para eso también empezamos a dinamizarlo con nuevos contenidos como es el caso”.

El director del Museo de Arte, Juan Manuel Martín Robles, explica que “para nosotros es un placer ir volviendo a la normalidad con las exposiciones, que seguirán renovándose según la periodicidad que tenga cada una de ellas. Tendrán nuevas características ya que, aunque no podamos hacer un acto público abierto como antes, lo emitiremos por redes sociales, y al igual que hemos hecho durante el periodo de encierro obligatorio todo tendrá mucha presencia en este mundo virtual, compartiendo los catálogos de exposiciones, que hasta ahora no se hacía, y dando protagonismo a los artistas”.

Sobre la autora, Martín Robles explica que “siempre hemos creído que era necesario abrir la sala a autores jóvenes que quieran dar a conocer su obra. En el caso de Kika es muy poética, poemas visuales, reflejo del vínculo de Kika con el mundo de la poesía. Cada uno puede interpretar la obra desde puntos de vista totalmente subjetivos”, aclara.

El comisario de la exposición, Blas Fuentes, considera que “ha sido fácil trabajar con Kika y ha sido un honor ser el comisario de su primera exposición, pues no deja de ser una declaración de intenciones, es la primera impresión que se da al público, que tendrá la oportunidad de descubrir un trabajo incipiente. Kika se dedica sobre todo a las letras en la poesía, sensibilidad especial en cada estrofa, la he escuchado recitar y me entusiasmaba antes de conocerla. Ahora va a seguir haciendo poesía pero con las imágenes, capturadas desde teléfono móvil. Hay una miscelánea donde hay distintas visiones de la fotógrafa, un paisaje interior que merece la pena conocer”.

En última instancia, la autora da detalles sobre este salto que da de las letras a la imagen. “Busqué en la realidad algo rojo que me llamara la atención y, después, tratando lo demás en el blanco y negro, resaltar ese componente de color rojo. En el ámbito artístico no todo es blanco o negro, siempre hay algo que te capta la atención, algo bello. La fotografía debe emocionar de alguna manera y que el visitante pueda sacar su propia visión de ella”.

El acto de inauguración se culminó con la actuación musical del grupo Alberto Bonilla y amigos, grupo de ukeleles y percusión, que interpretó cuatro temas, precisamente con la autora a la percusión.

Francisca Sánchez Sevilla nació en Berja (Almería) en 1980. Estudió Filología Hispánica en la Universidad de Almería y realizó el “Máster de Alta Especialización en Lengua y Literatura” en el Centro Superior de Investigaciones Científicas en Madrid. Hoy día ejerce como profesora de Lengua y Literatura españolas en el IES Al-Andalus de la capital y lleva a cabo trabajos de investigación sobre escritores almerienses que compagina con su propia creación literaria, sobre todo, en el campo de la poesía. En 2013 fue seleccionada como una de las 1000 mujeres más representativas de la provincia. Es más, se han escrito artículos sobre su obra en la revista El Afa (Almería), en De Sur a Sur (internacional) y en La voz de Mazarrón (Murcia).

En el ámbito literario, recibió el Premio de poesía (Accésit en categoría C), organizado por el IAJ en 2006, y ha publicado tanto poemas como relatos en distintas obras colectivas. Su primer poemario, Antisépticos, vio la luz en 2015 (Arráez Editores), el segundo, Haz cuenta que te traigo un remolino (Letra Impar), en 2018 y, el tercero, Hoy. Today, en 2019 (Ilustrísimo Ayuntamiento de Berja). Su primer libro de crítica literaria, Puñal de claveles de Carmen de Burgos, “Colombine” (Letra Impar, 2017) obtuvo uno de los Premios Argaria. Asimismo, ha sido entrevistada en numerosas ocasiones en los medios de comunicación debido a su labor artística, ha colaborado con sus creaciones en el blog del grupo poético “Poetas argáricos”, pertenece al grupo "Poetas del Sur" de Almería y es miembro del Taller de creación literaria de la Biblioteca "Miguel de Cervantes" de Berja.

En cuanto a actividades artísticas, ha realizado un “Taller de lectura dramatizada” y ha participado en cortometrajes y performances como actriz y como modelo para exposiciones fotográficas a nivel nacional e internacional. Igualmente, tiene publicada una fotografía propia en la revista literaria mensual La letra errante.

Actualmente, dirige varios proyectos artísticos, junto a personalidades relevantes del la Cultura, participa en varias obras colectivas con sus escritos, está a la espera de diversas publicaciones y continúa declamando poesía allí donde la invitan.