Niño Josele: “Últimamente mucha de la música que hay está confundía”

El guitarrista Niño Josele (Almería, 1974) acaba de lanzar su nuevo disco titulado Galaxias que presentará en concierto el próximo 16 de diciembre en el Auditorio Maestro Padilla en Almería.

Este trabajo llega en el momento más oportuno y Niño Josele rinde un homenaje a Chick Corea, ya que el título del disco hace referencia al tema que interpretaron los dos, antes de la muerte de Corea. Galaxias es una pieza compuesta por Niño Josele en la que se mezcla la tradición flamenca de una rumba y ritmos latinos, con el impresionante jazz de Chick Corea.

También se incluye una bulería muy especial titulada La vida. Luego esta Graciosa, una rumba donde colabora Jorge Pardo; Te recuerdo, es un tema que dedica Niño Josele a su padre. En la bulería Ausencia colabora la magistral voz de La Tremendita y en Caballo andaluz toca Emma Castañeda el arpa. Papusza es una bulería que va dedicada a la primera gitana que era poeta. El último tema No pasa nada cuenta con la voz de Rubén Blades.

Niño Josele se muestra feliz de regresar a su tierra donde viene poco, aunque lo hace cada vez que puede. El disco muestra la madurez musical de Niño Josele contando con colaboraciones como la de Chick Corea. “En vida me dijo que el tema Galaxias, quería también grabarlo, que lo íbamos a tocar por todo el mundo. Y también me dijo que el mundo no se podía perder mis melodías y que siguiera trabajando”, rememora.

Otro lujo en el disco es un tema con Rubén Blades al que Niño Josele conoce a través de Chick Corea. “Todos aquellos que les guste la salsa saben quién es Rubén Blades. Cuando lo conocí me sorprendió saber que era un gran aficionado al flamenco. De hecho le apasiona el mundo gitano y conocía la música de Paco de Lucía. El caso es que sabía de mí, y me dijo que llevaba tiempo con ganas de grabar algo conmigo”.

“Cuando se enteró lo que estábamos preparando se ofreció a cantar un tema de mi disco. Yo en ese momento no contaba con Rubén, al final hice el tema que hemos incluido en este disco. Yo hice la música y la letra de la canción la hizo él y se quedó encantado. Su voz en el disco es como un caramelo, llegué a emocionarme y llorar. La presencia de Rubén fue un regalo para mí”.

Niño Josele ha estado diez años sin sacar disco en solitario, aunque si ha colaborado con otros artistas. “Después de 2012 pasaron muchas cosas, como la muerte de Paco de Lucía, con el que estuve diez años trabajando. Fue algo muy duro para todos. Luego me fuí con Chick Corea en otra gira fabulosa y luego mi padre falleció y todo eso hizo que no estuviera motivado para hacer un disco. No tenía ganas de componer, aunque hice cosas con Estrella Morente y con Chano Domínguez”.

Fue en 2018 cuando se plantea lanzar un nuevo disco, y lo lleva a cabo en 2019 aunque la pandemia le partió la idea, y ha sido ahora cuando ha podio sacar Galaxias, que cuenta con el patrocinio de Estrella Galicia. “Tuve claro que en el disco tenía que estar Chick Corea y luego me impresionó mucho la voz de La Tremendita y quería contar con ella y que estuviera en mi galaxia. Pasó igual con Emma Castañeda que quería que su arpa estuviera en un tema y así ha sido”.

Con la experiencia y los años el guitarrista Niño Josele se ha vuelto más exigente y además tiene muy claro que “ahora disfruto más que antes, y me exijo más”. El artista asegura que ya ha perdido la timidez que tenía cuando empezaba. “En aquel momento yo hablaba con la guitarra, tampoco sabía muy bien lo que quería decir, porque tenía mucho lío en la cabeza”.

En esa exigencia, Niño Josele asegura que “hay música buena y también bastante mala. Últimamente mucha de la música que hay está confundía. Hay muchos cambios y el mundo está muy abierto. Pero entre todo lo que hay, caen muchas cosas malas. Hay una transición en la música, pero hay que controlar lo que está pasando”.