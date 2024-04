Original y creativa gala de presentación del 47º Festival de Teatro de El Ejido

El Teatro Auditorio de El Ejido acogió el sábado la gala de presentación con la que se dio la bienvenida a la 35ª Muestra de Teatro Aficionado y al 47º Festival de Teatro. El evento estuvo lleno de originalidad, creatividad, actuaciones vanguardistas y mucho teatro.

El alcalde de El Ejido, Francisco Góngora, asistió a esta ceremonia junto a la parlamentaria andaluza, Julia Ibáñez; la vicepresidenta y diputada de Cultura, Cine e Identidad Almeriense, Almudena Morales; la concejal de Cultura, Elena Gómez; ediles del equipo de Gobierno y de la Corporación Municipal; y vecinos.

Góngora detalló que “como cada primavera, los ejidenses nos volcamos con dos importantes eventos, la Muestra de Teatro Aficionado y el Festival de Teatro, que son dos buques insignia de la cultura en El Ejido que se retroalimentan y fortalecen, a los que hay que sumar las Fiestas en Honor a San Marcos”.

“El Festival, declarado de Interés Turístico de Andalucía, cuenta con un importante reconocimiento y prestigio nacional e internacional, cada edición atrae a compañías y artistas de primer nivel y de gran calidad, que no sería posible sin la apuesta sostenida a lo largo de los años de la colaboración público-privada; el Ayuntamiento de El Ejido cuenta con el respaldo de la Diputación Provincial de Almería, la Junta de Andalucía y de todos los patrocinadores y mecenas”.

El alcalde puso el acento en la “mezcla de nervios e ilusión de todos los que os subís a las tablas y que encontráis en nuestro municipio una forma de manifestaros; sin duda, la Muestra y el Festival son para nosotros patrimonio vivo y una de nuestras señas de identidad”.

Por último, el regidor ejidense reconoció “a todos los pioneros que hace más de 50 años empezaron a apostar por las artes escénicas en El Ejido, que sembraron esa semilla que hoy sigue más viva que nunca, y que fue el germen de las dos joyas de nuestra cultura”.

La Muestra de Teatro Aficionado arrancará el 11 de abril y finalizará el 1 de mayo, siendo la más numerosa de los últimos años, con 25 grupos y más de 230 artistas de todas las edades, desde los 3 hasta los 80 años; mientras que el Festival de Teatro se desarrollará desde del 3 de mayo al 1 de junio.

El 47º Festival de Teatro se presenta con el regreso del Teatro Municipal a escena, con 12 grandes montajes y 5 singulares, con obras y grandes artistas como Lolita Flores, Javier Gutiérrez, Cayetana Guillén Cuervo, Vivancos, Els Joglars, Manuel Liñán, Silvia Abril o el Musical de The Friends; y, por su puesto, el Teatro Comestible de la mano del chef estrella michelín, José Álvarez, y las más de 24 representaciones gratuitas que girarán por los núcleos.

La edil de Cultura resaltó que “en esa apuesta por el crecimiento y la formación, este año, como novedad, hemos conectado la Muestra y el Festival cerrando encuentros, talleros y masterclass a las que podrán asistir los grupos aficionados y que tendrán como protagonistas a Manuel Liñán, Vivancos, Els Joglars y el actor Jorge Usón (de la Tuerta)”.

La gala de presentación estuvo conducida por los presentadores y actores Noemí Ruiz y Antonio Velázquez. A la llegada los asistentes pudieron disfrutar de diferentes sorpresas en el hall del Teatro Auditorio, con una pianista rodeada de velas y un caricaturista.

Durante el evento en la Sala A que se transformó en el interior de un circo, se pudo disfrutar de las actuaciones de ‘Ambulant’, así como de la proyección de un vídeo protagonizado por los grupos que participarán en la Muestra de Teatro Aficionado y de los espectáculos que conforman la programación del Festival.

Por último, el alcalde animó a “disfrutar de la Muestra, del Festival, de San Marcos que también es como nuestro Festival, de Interés Turístico Andaluz”.

La Muestra de Teatro Aficionado arranca el día 11 con TMT Azogue con la obra Cabaret Sacro a las 21:30 horas en el Teatro Municipal. El 12 de abril, TMT La Ventolera pone en escena la obra ¡Junta urgente! (Oh, Dios mío, otra reunión de vecinos en el Teatro Municipal a las 21:30 horas. El 13 de abril, TMT Behind The Scene representa Litronas a las 21:30 horas en el Teatro Municipal de El Ejido.

El 14 de abril, La Pequeña Barraca representa El principito. Será a las 18 horas en el Teatro Municipal. El 14 de abril a las 20 horas y el 15 de abril a las 21:30 horas, Yo Voy Teatro representa en el Teatro Auditorio la obra El viaje de la vida. TMT Akelarre representa el 15 de abril la obra 65 en el Teatro Municipal. El martes, 16 de abril, Dame Drama pone en escena La función está cancelada. Será a las 20 horas en el Teatro Municipal. El 18 de abril, Colectivo raíces representa Crea tu guión en el Teatro Municipal a las 21:30 horas.

El 23 de abril, a las 20 horas en el Teatro Auditorio Level Up, Dance Estudio lleva Circus a escena y el martes, 23 de abril, en el Teatro Municipal a las 20 horas, TMT Sin rumbo pone en escena Memas, detectives privados y TMT TEA/tro representa Fe@s.