Paco Rivas recibe el premio ‘Georgia Jazz Club en memoria de Serafin Cid’

Noche de emociones fuertes la vivida el viernes en el Teatro Apolo, en un nuevo concierto, el cuarto de los seis que dan vida a una nueva edición del Festival Almerijazz, organizado por el Área de Cultura de Almería y que está ofreciendo un nivel musical de inmensa calidad y variedad. Sobre las tablas, el guitarrista almeriense Paco Rivas, el baterista Dani García Bruno y el teclista y vocalista Julián Maeso, que ofrecieron un concierto que viajó por los sonidos más ácidos y psicodélicos del jazz y el blues tamizado de una genuina capa de funk y virtuosismo.

Pero no sólo por ese viaje sonoro destacó la velada. Y es que la noche tenía reservada una emotiva sorpresa, con la instauración de un reconocimiento que el Área de Cultura entregará cada año en el marco de Almerijazz a una figura que haya contribuido a engrandecer y asentar el fuerte vínculo existente entre este apasionante e inagotable género y la ciudad de Almería.

Así, tras ser invitado junto al contrabajista Chipo Martínez a cantar el conocido standard Georgia, el concejal del Área, Diego Cruz, histórico músico y cantante de jazz, hizo entrega a Paco Rivas del premio ‘Georgia Jazz Club en memoria de Serafín Cid’ por su labor en el Jazz y su vínculo con Almería. Una distinción que contó con la presencia en la sala de Rosa, hija de Serafín, a quien Diego Cruz dedicó unas emocionantes palabras recordando la importancia del Georgia Jazz Club tanto para público como para artistas.

Antes, el concierto arrancó con una introducción de dos temas vocales, entre los que sobresalió Lights of Hope, desembocaron el Mellow Mood, donde se empezaron a saborear las primeras escenas de blues y jazz más ácidas y donde el órgano Hammond, modelo de los años 50, con su altavoz giratorio incluido, empezó a calentar sus válvulas. Continuaron con el repertorio vocal con varios temas, pero el fuego se generaba en el escenario y se trasladaba al patio de butacas con la maestría instrumental del trío, como el jovial November and I Still Swinging donde la guitarra de Paco Rivas trasladó al sonido más alegre de los años 70.

Before They Leave, íntima y sensual balada, dio paso con dedicatoria incluida a María de Aku Aku al amable tema Your Swinging Eyes, con otro sonido añejo que tuvo presencia en el concierto, un teclado eléctrico Fender Rhodes de los años 70. Bring It On Home To Me subió el ritmo de la velada para alcanzar cotas frenéticas y arrancar el más caluroso aplauso del público.

Con I Must Have Been Dreams siguió la velada llevando el concierto al más álgido y contundente estadio sonoro. Dese ahí y hasta el final la música de este elegante y enérgico trío nos trasladó al más épico de los momentos de la historia del jazz funk, los años 60 y 70 con Time’s Moving On, Leave It In Time o We Can’t Keep On Waiting For Good Times To Come. Otra noche más para la historia del Jazz en Almería.

Como gran cierre final, hoy domingo 8 de noviembre en el Auditorio, a las 19:30 horas, se recibirá la destacada actuación de la Big Band Clasijazz con un vocalista invitado de auténtica excepción, “el mejor cantante de Jazz de España: Pedro Ruy Blas, con más de 50 años de trayectoria profesional.