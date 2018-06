Pérez Siquier llena de autorretratos el 'Espacio 2' del Museo de Arte

Si hace unos días el Museo de Arte en su enclave en 'Doña Pakyta' renovaba sus secciones temporales de cara a las primeras semanas del verano, el jueves el 'Espacio 2' hizo lo propio, inaugurando al público la exposición Mi sombra y yo, del fotógrafo Carlos Pérez Siquier. Una muestra producida por la Fundación de Arte Ibáñez Cosentino y que forma parte de la programación del Área de Cultura, Educación y Tradiciones del Ayuntamiento de Almería. Se podrá visitar en este museo durante prácticamente todo el verano, hasta el 16 de septiembre.

Se trata de una serie de 45 autorretratos, realizados por el almeriense en el año 2015, con la particularidad de que lo retratado es su sombra, proyectada en paisajes y objetos de su entorno cotidiano. El director del Museo de Arte, Juan Manuel Martín señala que se trata de "un conjunto de autorretratos vivos en el que caben casi todas sus anteriores propuestas en color -especialmente aquellas en las que pusiese en juego su particular visión irónica del mundo a través de sempiternas llamadas de atención, mediante singulares encuadres, sobre objetos y acciones cotidianas que para la inmensa mayoría pasan desapercibidas- y con el cual, parapetado tras el objetivo de su pequeña cámara digital automática, Pérez Siquier vuelve a mostrarnos que la suya, a pesar de sus más de sesenta años de profesión, ha sido y es una carrera de fondo inspirada en la búsqueda y el asombro constante de una mirada limpia que siempre ha rehuido de artificios técnicos o tecnológicos".

La idea de hacer esta serie le surge a Pérez Siquier con motivo del paso de los años

Pérez Siquier detalla que "la idea me surgió con motivo del paso de los años. Pensé que mientras estuviera de pie, erguido, vivo, se proyectaba mi sombra, cuando desaparezca o esté yacente no. Puedo desaparecer yo, pero quería dejar mi sombra por los espacios cotidianos en los que yo vivo. La proyecté sobre algunos paisajes, dentro de la casa, en la playa, de manera que formara parte del entorno en el que me ha tocado vivir".

Un concepto que invita, por su naturaleza, a la reflexión reposada, más que al disfrute de otras obras más coloristas. "Entiendo que no es una exposición de cara a un gran público, sino más bien para expertos, gente metida en la fotografía y la imagen. De una perspectiva intelectual".

En cuanto al procedimiento, pese a ser el primer proyecto íntegramente digital realizado por Pérez Siquier, en la práctica ha sido como trabajar en analógico. "Lo hice con una pequeña cámara digital que me permitía hacer experimentos sin manipulación ninguna. Me gusta que la foto huela a fotografía. La cámara digital la ponía en automática y era como una analógica. Lo hacía a través del visor ocular, no con la pantalla. Por ética, hacía la foto y no comprobaba cómo había quedado, sino que no la veía hasta llegar a casa y entonces valoraba si había acertado o no, como antes cuando tenías que esperar dos días a que viniera revelada".