Pilar Eyre mantiene un encuentro con los Clubes de Lectura en Unicaja

Mañana, martes 3 de diciembre se celebra en Almería el cuarto Encuentro provincial de clubes de lectura con la escritora Pilar Eyre. La autora conversará con la periodista Lola González sobre su nueva novela, Un perfecto caballero (Planeta). El aforo está completo en el Centro Fundación Unicaja de Almería, donde tendrá lugar este encuentro a las seis de la tarde.

La novela de Eyre, de la cual dará hoy más detalles, se sitúa en enero de 1939, cuando las tropas de Franco entran triunfantes en Barcelona. Con ellas va Mauricio Casasnovas, guapo como un artista de cine. Es el heredero de una empresa textil, al que espera una mujer sumisa y un futuro dorado de noches en el Liceo, los mejores sastres y fulanas de lujo.

Pero la brutalidad de la guerra ha abierto una grieta en su corazón que no deja de agrandarse. Mauricio, a pesar de estar casado, conoce por primera vez el amor y la pasión con una obrera de su fábrica, cuyo marido está encarcelado. Atormentado al no poder poseer a esta mujer por completo, Mauricio comete un hecho terrible cuya culpa lo perseguirá para siempre. Además, su vida conyugal esconde un enigma tan devastador y sorprendente que ni él ni nadie ha podido sospecharlo jamás.

Pilar Eyre invita a mirar por el ojo de la cerradura los secretos más ocultos, fascinantes y vergonzosos de una Barcelona de contrastes, desde las orgías en el hotel Ritz a las devotas misas de doce. La vida íntima de sus protagonistas en pisos elegantes o en humildes cuevas. Criados y señores, pobres y ricos, honrados y canallas cuentan su magnética historia con un final tan arrebatador como todo el libro.

La escritora subraya la presencia de familiares suyos en esta novela. “Sale mi familia, ya que mi padre es el mejor amigo de Mauricio, el protagonista, salen mis tías e incluso salgo yo misma jugando en el parque hablando con Mauricio”. En este sentido, Eyre que tiene una excelente memoria, no lo ha tenido difícil para evocar tantos recuerdos y plasmarlos en la novela.

“Recuerdo cuando empecé a caminar. Tengo recuerdos muy presentes de aquella época. Aunque la novela arranca en 1939, que yo todavía no había nacido, hay muchas cosas que me las han contado muchas veces con lo cual lo tengo muy presente”, explica. Pilar Eyre explica que “yo quería hablar de esto hace mucho tiempo, hablar de estas personas, hablar de esta generación perdida, porque parece que España en aquella época no existía. Para hablar de esta generación he esperado para tener las herramientas necesarias para escribir este libro, que por otra parte, es muy complicado de escribir”.

La escritora deja bien claro que es el mejor libro que he escrito hasta ahora. “Creo que el libro está escrito desde el corazón y la gente se ha percatado de ello. Hace dos meses que ha salido y lleva ya seis ediciones. He puesto el listón tan alto que no sé lo que voy a escribir ahora”.

La novela sirve para rendir un homenaje al padre de Pilar Eyre. “A los 18 años era falangista, lo metieron en la Modelo y fue condenado a muerte. Cada mañana estaba pendiente de si estaba su nombre en la lista de los que iban a ejecutar. Eso lo marcó para siempre. Mi padre era alegre y seductor, pero tenía un fondo de melancolía. Nunca habló de lo que le pasó en la Guerra, lo que sé se lo debo a mis tías”.

Pilar Eyre se muestra feliz de regresar a Almería. Hace ya más de dos años fue la pregonera de la Feria del Libro de Almería. Y ha venido a esta tierra en varias ocasiones. “Cuando me casé, siendo muy jovencita, estuve en San José y Carboneras. Nunca olvidaré ese viaje. En Almería siempre han acogido muy bien”.