El rodaje de 'The Rhythm Section' con Jude Law y Blake Lively llega a Almería

Dos actores que protagonizan una película con cierto misterio

Jude Law es un actor de cine y teatro británico. Es considerado uno de los actores ingleses más conocido y respetados en el cine de Hollywood, mayormente por sus roles en películas como A.I. Artificial Intelligence, The Aviator, Lemony Snicket's A Series of Unfortunate Events, Sherlock Holmes, Hugo, Sherlock Holmes: A Game of Shadows, The Grand Budapest Hotel y King Arthur: Legendof the Sword. Law a menudo trabaja con el cineasta inglés Guy Ritchie. Por su parte, Blake Lively nació el 25 de agosto de 1987, en el distrito de Tarzana, en Los Ángeles, California. Es hija de los actores Elaine Lively y Ernest Ernie Wilson Brown, se crio en una familia practicante de la convención Bautista del Sur. Blake es la más pequeña de cinco hermanos. Sus padres y todos sus hermanos están, o han estado, en la industria del entretenimiento. Durante su infancia, sus padres la llevaron con ellos a las clases de interpretación donde enseñaban, porque no querían dejarla con una niñera. Durante el verano entre su tercer y cuarto año de la escuela secundaria, su hermano Eric le pidió a su agente enviarla a unas audiciones durante un período de unos pocos meses. De estas pocas audiciones, consiguió el papel de Bridget para The Sisterhood of the Traveling Pants. Ambos actores estarán en Almería.