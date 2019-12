Saray Santiago presenta el jueves su nuevo libro ‘La brújula mágica’ en la Villaespesa

Este jueves, 12 de diciembre a las 19 horas se presenta en la Biblioteca Villaespesa la ultima obra de Saray Santiago Fernández que lleva por título La Brújula mágica.

A Carla y a Simón les encanta jugar con su abuelo Críspulo a los piratas y buscar tesoros en la cala que hay cerca de su casa

Un día, su abuelo se cae por las escaleras y queda malherido. Todos están muy tristes y van a visitarlo al hospital, pero cuando los mayores no están, Críspulo les entrega una llave misteriosa y les encarga una misión: deben ir a su casa, buscar la puerta oculta y encontrar su tesoro. ¡Su abuelo es un pirata de verdad! Y algo más sorprendente, ¡puede viajar en el tiempo! Pero no todo es tan divertido porque alguien busca el tesoro del abuelo y no tiene buenas intenciones. Carla y Simón corren a esconderlo, pero, sin querer, cruzan una grieta temporal y van a parar a otro tiempo. ¿Salvarán el tesoro del abuelo? ¿Serán capaces de volver a casa?.

Saray Santiago Fernández nació en Barcelona en 1984, pero lleva viviendo en Almería desde los diez años. Su primera novela, La Rosa de Naran (segunda edición Ediciones Arcanas, 2016) es una obra de fantasía juvenil que formará parte de una trilogía en la que se encuentra trabajando actualmente. Mi Ángel Oscuro (segunda edición Ediciones Arcanas, 2017), de romántica paranormal, es su segunda novela. Totobol. El caracol volador (Ediciones Arcanas, 2018), es su primer cuento infantil, escrito junto a Cosmin F. Stircescu e ilustrado por Nanna Garzón. La Brújula mágica (Ediciones Arcanas, 2019) es su última novela juvenil.