El Solazo Fest, el Festival de la Primavera en Almería, se aplaza debido al Coronavirus

El Solazo Fest se aplaza. Desde la dirección del Festival y en un ejercicio de responsabilidad social, el pasado viernes se tomó la difícil decisión de aplazar la II edición de Solazo Fest 2020, el Festival de la Primavera en Almería. “Siendo responsables y consecuentes con las recomendaciones de las autoridades sanitarias sobre la pandemia del COVID-19 tomamos esta decisión por la seguridad de todos”, sostienen en una nota desde la organización del Festival.

“Aseguramos haber estado trabajando para encontrar la mejor solución y garantizar, no solo la seguridad de los asistentes si no también la de los trabajadores. Aseguramos que no os vamos a defraudar, ya que para nosotros ahora y siempre habéis sido y seréis los más importantes. Por esta y otras muchas razones nos hemos visto obligados a tomar esta difícil decisión”, sostienen.

“Podéis estar seguros de que os compensaremos con la que será la mejor edición de todas las que habéis vivido hasta ahora. Sabemos que, como en otras ocasiones, vais a demostrar estar a la altura y por eso os agradecemos que seáis para nosotros el mejor público del planeta”, mantiene la organización.

“Queremos pediros paciencia, es un aplazamiento y las entradas adquiridas seguirán siendo válidas para la nueva fecha que en breve comunicaremos. Además, los que ya tengáis comprada vuestra entrada, tendréis ventajas especiales de las que en breve también se informará”, concluyen en una nota.

La segunda edición del Festival se iba a celebrar los días 9 y 10 de mayo. Estaban previstas más de 24 horas de música y diversión en dos días que iban a reunir a miles de jóvenes de todo el país. Un cartel con más de 50 artistas nacionales e internacionales.