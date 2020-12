Soul y Cine con Mar Venzal y música clásica con Raquel Sánchez en dos grandes conciertos

No hay quinto malo. Tras María Muyor, Luz Negrillo, Lena Carrilero y Sara Soul, el jueves se celebró el quinto concierto del ciclo Café en vivo con voces femeninas, enmarcado el Circuito Municipal de Artes Escénicas del plan ‘Re-activaCultura 20’ del Área de Cultura y Educación del Ayuntamiento de Almería, de nuevo con ‘entradas agotadas’. Fue el último jueves que la tarde sonaba a voz de mujer en la terraza del Ayuntamiento de Almería y en la quinta cita, el turno fue para Mar Venzal, acompañada de su proyecto y banda ‘Music Soul & Cinema’.

Mujer polifacética que se desenvuelve en diferentes disciplinas artísticas, que transmite sentimientos y emociona al público, con su puesta en escena y esa profunda y a la vez, aterciopelada voz. Ha realizado su formación actoral en 32 Historias Escuela de Cine, de la mano del profesor de interpretación Francisco Conde y de teatro con el maestro Alberto Pozzoli, participando tanto en diversas obras teatrales, desde el drama a la comedia, pasando por el monólogo, e incluyendo el cine.

Acompañada por su banda: Pedro Montoya a la guitarra, Mateo García al teclado, Ginés Peregrín al contrabajo, Curro Domene a la batería, Ginés Soto al saxofón y Antonio Manuel Berenguel a la trompeta, Mar Venzal hizo un cálido, preciosista y caluroso recorrido por temas y standards como My Baby, That’s Life, Minnie The Moocher o Cheek To Cheek, sin olvidar otros clásicos como Cabaret o el tema de Zaz, Je Veux.

El piano de Raquel Sánchez Fuentes

En el salón de actos de la EMMA, a la misma hora, fue el recital de Raquel Sánchez Fuentes, que dividió su concierto en dos partes. Por un lado la sonanta Waldstein de Beethoven, para, a continuación hacer un recorrido por la música española con Fandango de Antonio Soler, Granada de Albeniz, Sonatina de Antón García Abril y Recuerdos de Granada, de Pascual Gimeno, estos dos últimos autores contemporáneos.

Todas las citas programadas por el Área de Cultura cumplen escrupulosamente con la normativa vigente en cuanto a distanciamiento y medidas sanitarias exigidas y reducción de aforo para poder disfrutar con tranquilidad de la #CulturaSegura.