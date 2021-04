Los almerienses Tyrano Banderas triunfan en el inicio de la Ruta Gastromusical de Cooltural Go!

El ciclo de conciertos de Cooltural Go! para este 2021 sigue brotando y creciendo poco a poco con el paso de la primavera. Si hace un par de semanas el telón se alzaba con el ‘secret show’ de Travis Birds frente a las Cuevas de Conan, ayer fue el turno para el primero de los conciertos de la Ruta Gastromusical con Tyrano Banderas.

Se abría así otra línea de actuación del ciclo organizado por Cooltural Fest de Crash Music y por el Área de Cultura y Educación del Ayuntamiento de Almería, en este caso con la participación del Área de Promoción de la Ciudad, dado que a los asistentes se les invita a una degustación gastronómica. Una cita que tuvo que trasladarse de escenario ante la previsión de lluvia, pasando de la plaza Marqués de Heredia al Teatro Apolo.

La banda está compuesta por Esteban Vargas (bajista), Joaquín Álvarez (guitarra rítmica), Jose Miguel Lozano (guitarra solista), Cándido Berruezo (batería), y Miki Moreno (vocalista y guitarra acústica). El estilo de Tyrano Banderas parte del Rock como base, y a partir de ahí que vuele la imaginación, influencias de la psicodelia de los 60, música árabe, música mediterránea y del sur de Europa o ciertos coqueteos con la música latina y fronteriza americana, todo ello con toques “blueseros”, logrando unos temas con personalidad propia y muy diferentes entre sí, dando más color al estilo que se pretende conseguir.

Así, ese carácter multi influencia se dejó notar desde el inicio con Frozen Eyes y la árida Desert Soul, siguiendo por Clandestine Love, She Is The Way o The Doubt. Un concierto que la banda ofreció sin despojarse de la mascarilla, lo que no impidió que llegará la fuerza de otros temas como Trust, Blue Sky, Hey Friendes o Gasoline. El público, desde el patio de butacas, disfrutó del gran sonido del concierto celebrando su tramo final con temas como To Be Outside, Troubles y War, que se dejó como último bis.

Los próximos conciertos de la Ruta Gastromusical serán el 19 de mayo con Ten Shots and KO en la Plaza de la Constitución, el 16 de junio con Break The Senses al final de la Avenida Federico García Lorca, el 21 de julio con Mundo Divino al comienzo del Paseo Marítimo Carmen de Burgos, el 11 de agosto con Bauer en la calle Reyes Católicos, y el 15 de septiembre con Las Wonder en un lugar por determinar.