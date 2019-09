La UAL apuesta por la calidad del I Festival Internacional de Música 'Academia Diesis'

Definido en lenguaje no musical, diesis es ‘cada uno de los tres tonos que los griegos intercalaban en el intervalo de un tono mayor’, y en cuanto a enseñanza de la música, da nombre a una academia creada para ofrecer cursos de dirección de orquesta y banda, pero que se dispone a ir más allá organizando el I Festival Internacional de Música ‘Academia Diesis’. El evento se ha presentado en la Universidad de Almería, puesto que, como ha explicado María del Mar Ruiz, “la UAL colabora con uno de los cursos de perfeccionamiento, con la Máster Class de violín que será impartida por Anna Margrethe los días 26 y 27 de octubre”. La vicerrectora de Extensión Universitaria ha sido rotunda a la hora de afirmar que “apostar por la música clásica es apostar por la Cultura en mayúscula, y esta universidad tiene que estar en este tipo de actividades reconociendo el esfuerzo de entidades privadas para ponerlas en marcha”.

En ese sentido, la colaboración con Academia Diesis está recogida en un convenio firmado dos años atrás y que ha dado hasta ahora como fruto la organización de “un curso de verano de éxito, el Taller de dirección de orquesta”, reconociendo Ruiz este nuevo festival como una oportunidad de “dar visibilidad a la música clásica, que no muchas veces resulta cercana a la gente joven, en la mayor parte de ocasiones por prejuicios cuando realmente es una música con la que todas las generaciones pueden disfrutar”. Ha añadido que la colaboración con Diesis igualmente se aplica a este festival en que los componentes de la Orquesta de la Universidad de Almería van a tener gratis la inscripción en la Máster Class, así como en el concurso internacional de solistas, que se va a desarrollar en el Paraninfo entre los días 21 y 23 de octubre”.

El evento general, catalogado como “ambicioso por lo que representa en actividades” por parte de José Miguel Rodilla, catedrático el Conservatorio Superior de Música de Murcia y codirector del mismo, tendrá el concierto de inauguración el jueves 17 desde las 21.00 horas en el Auditorio Maestro Padilla, a cargo de la Orquesta Diesis, dirigida por el director coreano Cho DaeMyung y siendo acompañada por la soprano Soyung Yu, igualmente de Corea, y el italiano Paolo Morena con el violín.

A esto se sumarán en el bloque de conciertos tres recitales, el de Marek Kerpt, de la República Checa, y el de Pierre-Laurent Boucharlat, de Francia, ambos de piano y en el salón de actos de la EMMA los días 20 y 24 respectivamente, y el de Anna Margrethe (Noruega) al violín y Óscar Martín (España) al piano, en el mismo lugar el día 25. Las entradas están a la venta a un precio de 10 euros en la página de Cultura del Ayuntamiento de Almería, patrocinador también del festival, en el enlace www.almeriaculturaentradas.es.

De esos artistas internacionales, dos de ellos ofrecerán Máster Class, la primera de piano a cargo de Pierre Laurent Boucharlat entre los días 21 y 23, y la segunda de violín con Anna Margrethe entre los días 26 y 27. El tercer bloque de acciones incluidas en la programación es el Concurso Internacional de Solistas, para edades de 6 a 34 años divididas en tres categorías, que “a día de hoy lleva 21 inscripciones, con participación desde Alemania o Inglaterra”, según ha desvelado Juan José Navarro, profesor del Conservatorio Superior de Música de Almería, director de la Orquesta y Coro de la UAL y codirector de este festival con el que el objetivo es claro. “Hemos pensado que en muchas ciudades europeas hay mucha tradición de festivales y en Almería llevamos años sin que haya, salvo el de jazz que se ha recuperado este año, y es muy importante que se hagan porque la gente se conciencia más al ver que hay una serie de días agrupados para una serie de actividades musicales concretas, una forma de llegar un poco más a la gente”.

Por primera vez habrá uno centrado en la música clásica: “Traer grandes solistas internacionales es muy interesante para nuestros músicos y para la ciudad, sin menospreciar a los nacionales”. A Diesis se une en la organización la empresa CMS Vienna, agradeciendo Navarro su implicación a todos los colaboradores y patrocinadores, entre ellos una Universidad de Almería cuya apuesta por la música es una realidad. María del Mar Ruiz, ha insistido en que “la programación musical es muy ambiciosa y da comienzo con el Concierto de Apertura del Curso Académico este sábado en el Apolo, con entradas agotadas”. Para Rodilla, el ejemplo de la UAL debe cundir: “Vengo de fuera y veo en perspectiva las actividades, y tengo que destacar que no es nada habitual que las universidades tengan esa implicación, con la cultura puede ser, pero no con la música clásica en particular, lo que es muy de agradecer”.

El mismo Rodilla ha catalogado de “hito” la celebración del Concurso Internacional de Solistas, cuyos premios recogen un concierto como solista con una orquesta internacional, esto como una parte del intento de “promoción de la música” por el que se ha creado el festival. La previsión es de más de 30 participantes, “cifra para no pillarnos los dedos”, en palabras de Navarro, que tiene constancia de que un buen número de músicos de la Orquesta de la Universidad de Almería van a probar su nivel ante un jurado compuesto por un director español y dos extranjeros.