La calidez vocal de Valeria Castro embriaga el Auditorio en un concierto emocionante y luminoso

El Auditorio Municipal Maestro Padilla vivió una tarde de domingo en la que la belleza de las melodías y las voces, los pequeños detalles, el recuerdo esplendoroso del amor recibido en la infancia, los orígenes y las raíces aportaron calidez y afecto al público que asistió para disfrutar de uno de los últimos conciertos de la gira con la que Valeria Castro estuvo presentando su primer disco Con cariño y con cuidado.

La cita, enmarcada dentro de la programación de primavera del Área de Cultura, Tradiciones y Fiestas Mayores del Ayuntamiento de Almería y con la producción de Crash Music, contó también con medidas inclusivas, como intérprete de lengua de signos o mochilas vibratorias, a cargo de la Fundación ‘Music For All’, haciendo que, nunca mejor dicho, la música fuese lenguaje universal.

Además, la cantante, pianista y compositora Laura Diepstraten, con discapacidad visual, fue la encargada de abrir la sesión con dos bonitas y valientes versiones de Amaral (Como hablar, “que fue mi primer concierto accesible gracias a la Fundación”, recordó Laura) y Los Ronaldos (No puedo vivir sin ti, con una segunda parte de aires tangueros) y dos temas propios, A pleno pulmón, con participación del público a las palmas y Otra visión, la canción que la dio a conocer y que nació de una pregunta que le hizo su padre, “¿Laura, tú cómo sueñas?”.

Con los galardones a mejor artista emergente y mejor álbum de raíz en la última edición de los Premios de la Música Independiente celebrados la pasada semana, Valeria Castro demostró en cada una de las canciones que su música ejerce de respiro, de oxígeno, en tiempos convulsos. Abrió con Dentro, de apenas un minuto de duración, que ejerce de perfecta declaración de intenciones y aviso a navegantes. “Que lo que canto no tiene más que lo que llevo dentro, que es todo lo que siento”.

Poquito fue la siguiente parada con esa naturaleza de cajita de música a la que se añadió en su floración los arreglos de chelo de Alfonso y una percusión quirúrgica y precisa de Iván Mellen. Culpa mantuvo en vilo en la coda con ese hilo de voz al límite mientras que Ay, amor bebe de la tradición de la canción de autor más esencial. “Quise hacer un disco para sanar la tragedia de mi tierra”, compartió antes de interpretar La raíz, de intensidad hermosa y tribal, tema con el que en septiembre de 2023 recibió su primera nominación a los Latin Grammy en la categoría de “Mejor Canción de Autor”.

El leitmotiv de cuidar a los suyos y respetar y amar los orígenes se hizo carne en Un hogar, que contó con locución de su abuela Micaela, que estuvo presente casi todo el concierto con numerosas y simpáticas referencias.

Con la plasticidad del compás ternario brillo el punto urgente de Techo y paredes y también El amor de Andrea, que comparte en su versión original con Vetusta Morla y por la que estuvo nominada a mejor canción original por la película homónima en la última edición de los premios Goya.

Tras un bonito desarrollo de guitarra de Pablo Casas, bordó el ejercicio de estilo del bolero Perdón (no me había dado cuenta), antes de la vibrante plegaria de Cuídate y el canto al amor maternal de Hoxe, Maña e Sempre, compuesta junto a Tanxugueiras.

Laia Alcolea, brillante toda la actuación al piano, teclado y segundas voces, dejó las teclas a Valeria para el momento íntimo de Con cariño y con cuidado, dedicada a sus padres, “por el apoyo que me dieron desde que les dije que quería dedicarme a cantar y por intentar siempre que no me hagan daño”.

Para quitar sobriedad a emociones tan profundas, Valeria confesaba que “siempre paso mal este momento en el que me quedo sola con la guitarra, porque tenéis tanto talento aquí en el sur, que seguro que entre el público hay voces y guitarristas mejores, ¡que de aquí salió Bisbal!”, remató entre risas antes de entrar en Cómo te voy a olvidar.

La última parte del concierto se haría más dinámica con la pauta de intensidad creciente y potente de Costura, la sentida versión del Todo cambia de Mercedes Sosa o esa rumba de Abril y Mayo. La primera despedida llegaría al son del latido percutido de Costumbre y la primaveral y jotera La corriente.