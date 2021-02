‘El secreto de Vatika’, una novela de suspense de Rosa Ana Parra inspirada en un monasterio

Rosa Ana Parra lleva escribiendo desde que tiene uso de razón, no obstante tuvo que viajar hasta San Millán de la Cogolla para encontrar la inspiración en el monasterio de Yuso y crear El secreto de Vatika. “Al verlo la historia se me presentó casi sin darme cuenta, la plasmé en mi cuaderno sin problema, personajes, trama... Lo complicado vino cuando tuve que introducir una hipótesis en un hecho real y construirla de tal manera para la ficción se mimetizase con la realidad de los hechos encontrados”, confiesa Rosa.

Es precisamente esta dificultad a la hora de construir la historia, la que hace de esta novela una gran novela, ya que tal y como confiesa su autora, ha traído consigo un gran trabajo de investigación. “Me he encontrado con verdaderas lagunas históricas que he tenido que hilar muy fino para que no desentonase con lo que yo quería plasmar. Por otro lado, como amante del arte, la descripción de los detalles arquitectónicos del monasterio me parece una parte clave para poder imaginar el lugar, en caso de no haberlo visitado. Y por último, pero no por ello menos importante, los personajes, se mueven en una montaña rusa de emociones, en la encrucijada de ser como se espera que sean, y de como ellos verdaderamente quieren ser”, explica.

Publicada en Círculo Rojo Grupo Editorial, el lector va a encontrar una novela ágil, sin florituras que distraigan de la trama. Una mezcla entre la paz que da leer sobre los detalles de una escena y la vorágine que aportan los personajes, gente que vive su vida presionada por el grupo social al que pertenecen, que deciden barajar la posibilidad de salir de su zona de confort contra todo pronóstico. Rosa Ana Parra A. nació en Cádiz en 1986.