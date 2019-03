Veinte escritoras almerienses por la igualdad se unen en el libro 'Mujer tendrías que ser'

La Diputación Provincial de Almería acogió la presentación de Mujer tendrías que ser un libro que recoge los historias y reflexiones de una veintena de escritoras almerienses por la igualdad. En el acto participaron las protagonistas de estas historias así como el editor de Guante Blanco e impulsor de esta iniciativa, Oscar Fábregas, el director de Círculo Rojo, Alberto Cerezuela, el diputado de Cultura, Antonio J. Rodríguez y el diputado de Bienestar Social, Ángel Escobar.

Durante la presentación, Escobar explicó la necesidad de trabajar unidos para conseguir la igualdad efectiva entre hombres y mujeres: “Desde la generación de mi abuela a mi hija hay mucho trabajo que se ha hecho pero también queda mucho por hacer, pero hagámoslo juntos. Cualquier línea de trabajo en la que solo estén las mujeres no será tan efectiva como si en esta lucha estamos todos juntos. Solas se puede llegar más rápido pero juntos, llegaremos mucho más lejos”

Por su parte, Alberto Cerezuela mostró su satisfacción por participar en esta presentación: “Es un orgullo estar aquí con todas las mujeres que se han sumado a esta iniciativa y que muestran además de su solidaridad, sus reivindicaciones y reflexiones sobre la mujer”.

El libro pretende despertar en sus lectores, el espíritu reivindicativo y de lucha por la igualdad. Tal y como se explica en su prólogo, este manual va dedicado a “la niña de la que se ríen porque quiere jugar con los niños, la joven que llama a su amiga al cruzar el portal de su casa para decirle que ha llegado bien, la joven a la que violan porque iba provocando, la madre que abandona a sus hijos porque prefiere trabajar, la hija que apenas ve a su madre porque cuando se despierta ya se ha ido a trabajar, la mujer que triunfa en su trabajo a saber cómo, la universitaria que deja la puerta del despacho abierta, la mujer a la que pitan desconocidos en coche por la calle, la abuela que recoge a sus nietos cada día del colegio, la mujer fracasada socialmente porque ha decidido no tener hijos, la mujer sumisa que se queda en casa y no quiere trabajar, la mujer a la que no toman en serio en el trabajo, la mujer que se cambia de ropa tres veces antes de salir porque sabe que la van a criticar, la mujer que se prostituye porque ella quiere, la mujer que denuncia malos tratos una y otra vez hasta que aparece asesinada… Vamos a darle la vuelta: mujeres tendríais que ser para poder poneros en esta piel”.

Los beneficios de esta obra están destinados a AIMUR, una Asociación de Mujeres de Almería, considerada de utilidad pública, que se constituyó en febrero del año 2001 para luchar por la igualdad y la defensa de los derechos de las mujeres más vulnerables.