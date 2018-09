'El enfermo Imaginario' se pone en escena en el Auditorio de Vera

El grupo de teatro en el seno de la Hermandad de Nuestra Señora de la Santísima Virgen de las Angustias, se creó en 1989, por lo que este año se cumplen 29 años desde su creación. La primera obra representada fue Doña Rosita la soltera o el lenguaje de las flores de Federico García Lorca.

Desde esa fecha el grupo de teatro se ha mantenido de forma prácticamente ininterrumpida hasta la actualidad. Este grupo de teatro se mantiene como una gran familia, sirviendo los ensayos como encuentros entre amigos y realizando convivencias a lo largo del año, lo que favorece el mantenimiento de valores como la amistad, la constancia, el esfuerzo y la solidaridad entre sus miembros.

Los fondos recaudados van destinados a la Ilustre y Venerable Hermandad de Nuestra Señora la Santísima Virgen de las Angustias. Otras obras representadas han sido Los Galeotes, de los Hermanos Álvarez Quintero; La Venganza de Don Mendo de Pedro Muñoz Seca y Vodevil y Un mal día, ambas de Hugo Daniel Marcos.

Casi todas las obras representadas han sido comedias, característica propia de este grupo.

"La elección de la obra El Enfermo Imaginario se debe a que nos apetecía realizar una adaptación de un clásico del teatro coincidiendo con el aniversario de los festivales de Arte, pero que mantuviera la esencia cómica que caracteriza a este grupo", apuntan.

Este año, en el reparto están como Argán, Alfonso Pérez Redondo; Antonia, Antonia Marín Rubio; Angélica, Pilar Marín Rubio; Belisa, Marita Pérez Redondo; Señor Purgón, José David Molina Montoya; Cleante, José Ignacio Pérez Rodríguez, Señor Diafoirus, Antonio Martínez Castillo, Tomás Diafoirus, Santi Álvarez Pérez y Beralda, Encarni Pérez Redondo.

La obra cuenta como Argán, el protagonista, se cree muy enfermo, por lo que vive rodeado de remedios y medicinas que su médico, el Señor Purgón, le receta con el fin de paliar sus supuestos males, además de pretender sacarle algún dinero de más.

Este "Enfermo Imaginario" ha concertado el matrimonio de su hija con un médico, no para contentarla, sino para verse él beneficiado de tener en su misma casa un profesional de la medicina que se encargue de todos sus males. Lo que Argán no sabe es que su hija no está dispuesta a consentir dicho matrimonio, pues está enamorada de otro hombre. Por ello, y con la imprescindible ayuda de la sirvienta de la casa, idean la manera de convencerlo y que acceda a los deseos de amor y aparte sus propios intereses.

Esta obra está llena de humor e ironía, tal y como se caracterizan la mayoría de las obras de Molière. La obra El enfermo imaginario se representa los próximos días 10 y 11 en el Auditorio Municipal de Vera.

Esta actividad forma parte de los Festivales de Arte que organiza la concejalía de Cultura del Ayuntamiento de Vera.