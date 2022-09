Marwán conquista Huércal de Almería en el regreso de Escenario Literario

Escenario Literario regresaba a Huércal de Almería después de varios meses y lo hacía con uno de los platos fuertes de esta edición, el cantautor Marwán, que hacía un repaso a su trayectoria tanto literaria como musical en un formato de entrevista y showcase en el que se extendió durante casi una decena de canciones, como ‘compensación’ al hecho de no poder firmar libros a causa de una lesión en el codo.

Con un Centro Cultural Cortijo Moreno abarrotado, en el que hubo incluso que añadir butacas hasta rozar las 300 personas, Marwán fue respondiendo las preguntas del moderador, el periodista musical Javier M. Alcaraz, quien se llevó la enhorabuena del entrevistado.

Hablaron de la trayectoria literaria del cantautor, recogida en los poemarios ‘La triste historia de tu cuerpo sobre el mío’, ‘Todos mis futuros son contigo’, ‘Los amores imparables’ y el más reciente, de 2021, ‘Una mujer en la garganta’, e incluso recitó algunos de los poemas entre pregunta y pregunta.

También hablaron durante la entrevista de su discografía, en la que se registran cinco álbumes, ‘Trapecista’, ‘Las cosas que no pude responder’, ‘Apuntes de mi paso por el invierno’, ‘Mis paisajes interiores’ y ‘El viejo boxeador’.

Y cerró por todo lo alto, cantando, con guitarra y sin ella, pero sobre todo desatando las emociones de la práctica totalidad de los asistentes a este espacio cultural de Huércal de Almería.

“Hemos venido a hablar de la vida, los libros hablan de la vida y las canciones hablan de la vida, y ha sido muy bonito”, explicaba el cantautor madrileño al término del showcase y antes de reconocer que “pese a todo, últimamente estoy más volcado en la música que en la faceta poética, y quiero que se me conozca más por la faceta musical que por la poética, me identifico más con el músico y no tanto con el poeta”.

Sobre Escenario Literario, Marwán destacó que “me gusta mucho” y que “siempre disfruto en formatos más pequeños, incluso en más pequeños, de 30 o 40 personas”. “Estar en un centro cultural como este, cómodo, donde la gente está a gusto y donde hay buen sonido, hace que sea un lugar fantástico e íntimo”.