La formación Gata Brass Band lanza el próximo día 15 su primer álbum ‘Paraíso’

Gata Brass Band es una explosiva agrupación que combina el funk, jazz y música de Nueva Orleans con un toque de música española y la influencia del rock, electrónica y música mestiza. La banda formada por instrumentos de viento y percusión incorpora el beatbox y la voz para generar una sonoridad original y creativa.

Esto aporta un sabor único y auténtico a sus actuaciones, que se caracterizan por su energía contagiosa y su habilidad para involucrar al público en cada concierto.

Paraíso, su primer álbum de estudio, reúne ocho composiciones propias, con las que realizan un recorrido por ritmos de Nueva Orleans (second line) y de la música negra (funk, disco, hip-hop...), así como ritmos modernos propios de la música electrónica (drum’n bass) y con influencias del rock.

Este disco fue financiado por 221 mecenas a través de una campaña de recaudación de fondos de Verkami. Grabado entre la primavera del 2022 y el invierno de 2023 en los estudios Delei Music y Trigger Sound Studio de Almería. Grabado, mezclado y masterizado por Victor Hime.

El álbum representa el propósito de la banda como es hacer bailar al público a través de una gran variedad de ritmos. Por supuesto, los valores que consolidan la banda basados en la búsqueda de la justicia, el respeto y el amor hacia los demás y sobre todo a nuestro planeta quedan reflejados en las letras de algunos temas del disco como Bee Free y No Te Calles. También el positivismo que caracteriza a sus miembros ante la vida y las circunstancias adversas quedan reflejados en los títulos Sin mirar atrás, No Plan B (Flow On) y Utopía. Y por supuesto, celebran la vida y la alegría de vivir con el tema Estamos vivos.

La banda nace en el 2018 por iniciativa de Diego M. Pecharromán, reuniendo miembros de la Big Band Clasijazz y músicos profesionales en Almería para formar una banda inspirada en las brass band de Nueva Orleans.

Diego, involucrado en proyectos de música negra, funda la banda como una fusión de ritmos tradicionales y modernos, incorporando beatbox y hip-hop. Desde su estreno, Gata Brass Band no ha parado de tocar por diferentes salas y teatros de España y Europa, participando en festivales internacionales de jazz como el Copenhaguen Jazz Festival y Riverboat Jazz Festival (Dinamarca) y en Castellón, Granada “Jazz en la costa”, Almería “Almerijazz” y Madrid; el Festival Imagina Funk, el único festival de música negra del sur de Europa; así como diversos festivales referentes de música de calle y artes escénicas Haizetara Festival (País Vasco), la Mostra de Teatre i Música de Cercavila de Picanya (Valencia) o la Feria Internacional de Artes Escénicas de Palma del Río (Córdoba).

En 2021 publican sus 2 primeros sencillos, Utopía y Groockin y en 2022 publican No Plan B (Flow On) el primer tema en el que incorporan el beatbox como un instrumento más.

Y en 2023 publican Sin mirar atrás, un adelanto de su nuevo álbum de estudio, Paraíso, que acaba de ver la luz.