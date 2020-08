La galería MECA expone la obra de 4 artistas en el marco de PhotoESPAÑA

Humano II. Hábitats es la segunda de las exposiciones que forman parte del programa de MECA, PhotoESPAÑA 20 y que cuenta con la participación de los artistas Pedro Osakar (Navarra-Granada), Emilio Barrionuevo (La Palma, Canarias), Ilan Wolff (Israel-Almería) y Francisco Uceda (Almería) que han sido comisariados por Fernando Barrionuevo y Rosa Muñoz Bustamante.

Las fotografías que se muestran se han producido bajo un concepto metódico, evocador y conceptual. Este segundo escenario se plantea en torno a la propia visión fotográfica del autor en la que nos muestra al ser humano en su propio contexto real o inventado, sin que éste sea consciente de sus propias envolturas. Es un recorrido por ciudades, espacios, hábitats, destrucción o supervivencia. La inauguración será hoy viernes, a las 20 horas.

Pedro Osakar es un artista visual y profesor de la Universidad de Granada. Licenciado en Bellas Artes en la Universidad del País Vasco en 1988. Doctor en Bellas Artes en la Universidad de Granada en 1993. Su trayectoria artística ha puesto de manifiesto desde un principio los temas principales de su investigación; el fenómeno del límite, la ambigüedad entre las tradicionales disciplinas del arte y el enfrentamiento a la tarea del arte desde un punto de vista fundamentalmente conceptual y antropológico.

El proyecto Sings que presenta es una serie de fotografías de letreros de neón, muy típicos y en desuso, de los años 60 en Nueva York. La búsqueda y documentación de estos letreros supuso una rutina divertida y por momentos surrealista. Subir a las azoteas de los edificios colindantes, cuando los había, o encontrar el mejor punto de vista desde la calle más cercana no era más que la excusa para ir a parar a lugares insospechados. Una ciudad como Nueva York está plagada de barrios enteros en los que los bordes entre lo residencial y lo industrial se mezclan y confunden. Es esta una característica que los europeos extrañamos y que tanto nos confunde respecto a la experiencia de nuestras ciudades.

El mundo fotográfico de Emilio Barrionuevo gira alrededor del rostro humano y de las emociones. Captar una emoción en un rostro es lo máximo que aspiro en mi trabajo. Aunque su principal objetivo es el artístico, lo cierto es que su obra fotográfica ha sido reconocida con diversos premios y menciones: premio Portrait Photo Award (2017), premio Lux (Barcelona, 2017), doble mención de honor en los premios Monochrome Photography Awards International Black and White (Estados Unidos, 2017) y mención de honor en los premios International Photographer of the Year (Londres, 2018).

Estos galardones han tenido en cuenta sus trabajos en blanco y negro, como Nómadas, serie protagonizada por modelos con rasgos cargados de expresividad. De igual forma, su proyecto Recuérdame comparte esa fuerza de los retratos, hechos en este caso a personas mayores. Este año ha sido elegido como uno de los mejores fotógrafos del siglo XXI. El proyecto ‘Quintessence 2000-2020’.

Ilan Wolff es un fotógrafo israelita, nacido en Nahariya, Israel, en 1955 y afincado en Almería con una trayectoria profesional de más de 30 años, especializada en crear fotografías usando la técnica de la Cámara Oscura, con cámaras hechas a partir de viejas cajas o latas.

Actualmente el usa principalmente su furgoneta y habitaciones comunes para crear imágenes de mayor formato. Y también crea fotos con las típicas latas, pimientos, cavadas en la tierra o usando la luz de la luna.

Ilan ha experimentado con numerosas técnicas que lo han posicionado como un fotógrafo innovador en el uso de cámaras estenopeicas, una de las más llamativas es la técnica del lunagrama, que consiste en trabajar por la noche y al aire libre, teniendo la luz de la luna como única fuente de energía. La otra técnica que utiliza es la del calorigrama, donde la luz no está implicada dentro del proceso, y es el calor la única fuente de energía para plasmar la imagen en el papel fotosensible.

Francisco Uceda nació en Almería y reside en Nueva York. El enfoque artístico de Francisco Uceda ha cuestionado en gran medida las convenciones, los arquetipos y los estereotipos en el imaginario colectivo occidental. Sus retratos se sitúan a medio camino entre el documento sincero y el disfraz, entre la realidad y, a veces, una ficción conmovedora, creando un cuerpo de trabajo que atraviesa su experiencia personal, pero incrustado en el actual discurso social, político o artístico.

Uceda ha sido galardonado dos veces el Premio Imágenes Jóvenes del Instituto de la Juventud de España, y ha sido invitado dos veces para participar en la Bienal de Jóvenes Artistas de Europa y del Mediterráneo.

Ha recibido numerosos premios nacionales e internacionales de fotografía y cuenta con más de treinta exposiciones individuales y colectivas nacionales e internacionales.

Francisco Uceda presenta en primicia su última serie fotográfica Infraviviendas, con la que pretende dar visibilidad a una realidad que, por muy delante de nuestros ojos que está, parece no importarnos, como es la realidad sobre los asentamientos chabolistas en donde habitan los inmigrantes, que aparecen y desaparecen, que son desalojados y demolidos según los caprichos del gobierno de turno.