Más de 20.000 personas asistieron a las actividades de Cooltural Go!

El parque situado frente a las Cuevas de Conan fue el pasado 10 de abril el escenario de un ‘secret show’, el formato de Cooltural Fest en el que el público no conoce a quién va a ver actuar hasta que no aparece en escena. Ese fue el arranque de la segunda temporada del ciclo de conciertos Cooltural Go!, la iniciativa con la que el festival, que organiza el Área de Cultura del Ayuntamiento de Almería y Crash Music. Una sucesión de conciertos, ruta gastromusical, actividades infantiles, secret shows… por la que han pasado más de 20.000 espectadores después de que el día 19 se cerrara con la triple actuación de Arco, Guiu Cortés y Mr. Kilombo en el Mesón Gitano.

El concejal de Cultura, Diego Cruz, considera que “tal y como hemos hecho con numerosos actos del Área, como el Festival de Flamenco, de Jazz, el ciclo de Música Sacra, la Feria del Libro, y otras muchísimas iniciativas, las actividades de Cooltural Go! fueron otro ejemplo más de nuestro compromiso con la #CulturaSegura, tanto con el sector como con el público almeriense y quienes nos han visitado, ofreciendo un importante abanico de ocio, cultura y entretenimiento, que ha tenido una excelente respuesta de asistencia y, lo más importante, sin que se haya generado ni un solo brote en estos eventos”.

Desde Crash Music, uno de sus directores, Diego Ferrón, explica que “como ya hicimos el pasado verano, había que seguir adelante cumpliendo todas las medidas que se han dictaminado en cada uno de los momentos, ha sido un año muy duro que hemos podido sacar adelante con un esfuerzo titánico junto al Área de Cultura”.

De cara al próximo año, Ferrón espera “poder celebrar el festival en 2022 de la forma más normalizada que se pueda. Tenemos que ser cautos y siempre respetando todas las disposiciones sanitarias que estén vigentes, pero queremos ser optimistas”, concluye.

Por la edición de Cooltural Go! de este año han pasado nombres propios tan destacados como Amaral, La Pegatina, Martita de Graná, Love Of Lesbian, Iván Ferreiro, Fuel Fandango, Carlos Sadness, Sidonie, Miss Caffeina o Xoel López. Todos los conciertos destacados han contado con un artista telonero, en muchas ocasiones de origen almeriense, como The Dry Mouths, Lena Carrilero, Lu&Cía, El Bombo o Laura Diepstraten. También destacó el adaptado tercer Cooltural Fest como tal, desarrollado con Dorian y Viva Suecia como cabezas de cartel.

La Ruta Gastromusical contó con seis conciertos en varios emplazamientos de la ciudad y en colaboración con Sabores Almería y el Área de Promoción, a lo que se suman otros seis conciertos del formato ‘secret show’ y tres de Cooltural Kids, todo ello en puntos distintos de la ciudad como el Mesón Gitano como segundo escenario alternativo y otros ocasionales como el mirador del Cerro de San Cristóbal, el anfiteatro de la Rambla, la Plaza de las Velas, de las Almadrabillas, la Plaza del Mar de El Toyo o el Parque de las Familias.

A todo ello, se suma la continuación de la apuesta inclusiva que realiza el Área de Cultura y Crash Music con los eventos de Cooltural, a través de la Fundación Music For All, con decenas de medidas para hacer que la música sea, verdaderamente, un lenguaje universal para todas las capacidades. Un éxito rotundo de este ciclo.