Más de 7.000 personas celebran con Fito & Fitipaldis sus 20 años en la música

Fito & Fitipaldis reunieron el viernes a más de 7.000 personas que no quisieron perderse esta significativa fiesta de 20º aniversario de la banda que coló su rock estiloso y brillante entre el gran público para quedarse para siempre.

Esa era la sensación que se respiraba el viernes en el ambiente. La de una devoción y gratitud mutua entre el artista que se debe al cariño de su público y de sus seguidores que hicieron en sus gargantas cada una de las canciones interpretadas anoche por Fito y los suyos.

Eso sí, el encargado de abrir el espectáculo fue Muchachito, sin Bombo y sin Infierno en el nombre, pero sí en el escenario. Hombre orquesta con caja, bombo, bajo, charles, guitarra y demás aderezos para demostrar varias cosas. En primer lugar, su inmensa capacidad rítmica. En segundo lugar, la facilidad que tiene para enlazar temas a toda velocidad hasta el punto de despachar más de 20 canciones en menos de una hora. En tercero, su magnética atracción para, él solo, captar la atención del público mientras el conjunto suena casi mejor que muchas bandas y con una simpatía a prueba de infierno, que lo puso el sol que le atizaba de frente.

Con la caída, al fin, de la luz, empezaba el concierto de Fito & Fitipaldis. El cantante aparecería andando sobre las tablas canturreando el inicio de Siempre estoy soñando. Al poco, Daniel Griffin a la batería, Alejandro 'Boli' Climent al bajo, Javier Alzola al saxofón y otros instrumentos de percusión, y Carlos Raya a la guitarra, se sumarían a la fiesta de un inicio contemporizado pero muy celebrado.

Un buen castigo y Por la boca vive el pez mantendrían el nivel muy alto. Un repertorio cimentado en 20 años de carrera, con temas recuperados y otros que no pueden salir del setlist, "no nos quitamos esta canción de encima", diría antes de comenzar el medio tiempo Me equivocaría otra vez.

Fito Cabrales, que demostró mantener una afinación y una voz incorruptible durante todo el concierto, con una claridad y perfección casi asombrosa por momentos, cumple 20 años con sus Fitipaldis.

En Almería Fito eligió como invitado a Fortu Sánchez, cantante de Obús, que vive en nuestra costa desde hace tres años, donde se mudó "por ser un enamorado de la luz".

Junto a él, su inseparable Paco Laguna, guitarra 'hacha' de la banda madrileña. Leyenda del rock patrio, "ellos ya abrían camino para nosotros cuando yo era un chaval y escuchaba sus cintas", confesó Fito. Fiesta explosiva y endurecida con Dinero, Dinero.