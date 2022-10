Jugar y ganar créditos para comprar nuevos juegos ya no es una utopía en Playstation

Ganar dinero jugando para poder comprar así nuevos juegos. Esa es una de las bondades que desde hace años Xbox ofrece a sus usuarios a través de los Microsoft Rewards. Una fórmula que incentiva al jugador a disfrutar del ecosistema Xbox y que, hasta esta semana, no tenía competencia. Y es que Sony Interactive Entertainment (SIE) ha anunciado que PlayStation Stars, el nuevo programa de fidelidad con el que los usuarios de PlayStation pueden ganar premios simplemente por jugar, ya está disponible en España.

Los usuarios que quieran disfrutar de esta iniciativa deben registrarse en la app de PlayStation (PS App) y así podrán participar en diferentes campañas y actividades. Por ejemplo, la campaña "Participación mensual" únicamente requiere jugar a un juego para recibir un premio, mientras que otras campañas requerirán ganar torneos o conseguir ciertos trofeos de títulos determinados, como por ejemplo ser el primer jugador de tu zona horaria en conseguir el platino de un título de gran éxito.

PlayStation Stars es gratis y no es necesario contar con suscripción activa a PlayStation Plus para participar. Solo se necesita tener una cuenta de adulto para PlayStation Network y aceptar los Términos de servicio del programa. Pero eso sí, los usuarios de PlayStation Plus sí obtendrán ciertos beneficios como premio por apostar por esta modalidad de pago online.

Los puntos de fidelidad se pueden cambiar por saldo en la PSN y comprar así juegos

Los usuarios de PlayStation Stars pueden conseguir dos tipos de recompensas: puntos de fidelidad y coleccionables digitales. Los puntos se pueden canjear en un catálogo que puede incluir fondos del monedero de PSN (para poder adquirir juegos), coleccionables digitales exclusivos y productos selectos de PlayStation Store. Como beneficio adicional, los miembros de PS Plus ganan automáticamente puntos por comprar a través de PlayStation Store.

Los coleccionables digitales son representaciones digitales de los elementos que disfrutan los jugadores de PlayStation, incluidas figuras de personajes queridos e icónicos de juegos, así como dispositivos de la historia de innovación de Sony. Habrá nuevos coleccionables para ganar regularmente, coleccionables ultra raros por los que luchar y más elementos sorprendentes. Estos coleccionables se podrán organizar en una vitrina dentro de la aplicación de PlayStation y no aprovechan la tecnología blockchain, ya que no se pueden revender, intercambiar y, aunque pueden ser raros, no son únicos. Estos coleccionables solo se pueden ganar a través de PlayStation Stars.

Grace Chen, vicepresidenta de publicidad en redes, fidelidad y productos licenciados de SIE, afirma que "esperamos que este nuevo programa haga que recuerdes juegos antiguos a la vez que esperas con emoción el futuro de PlayStation. Celebramos las eras de videojuegos que hemos creado juntos, trazamos nuevos caminos para explorar y reunimos a los jugadores en celebraciones globales. Esto solo es el comienzo de PlayStation Stars, ya que el programa seguirá evolucionando con el tiempo".