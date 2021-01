‘El restaurador de almas’, una obra basada en el espíritu de superación

La conocida periodista Toñy Ramos trae El Restaurador de almas en el que relata un viaje a través de lugares lejanos y la memoria de aquellos a los que el pasado les ha dejado una huella difícil de olvidar. “Esta obra comenzó a pensarse tras un diagnóstico médico de mi madre que señalaba que los recuerdos en ella se iban borrando, además de recuerdos o experiencias que me han marcado”, explica.

Asimismo expresa la fuerza de su obra para poner de manifiesto “el optimismo de que no hay que rendirse ni darse por vencido y el dolor que causa saber que habrá un olvido”.

Publicada en Círculo Rojo Grupo Editorial, el lector va a encontrar un viaje imaginario por sitios lejanos, y como la propia autor defiende, “la respuesta a quién es el restaurador de almas, y la incógnita que una todas esas historias: ¿Dónde van nuestros recuerdos cuando los perdemos? Va a encontrar el relato de la vida, de un día a día a veces es ilusionante y otras desgarrador”.

Adentrarse en El Restaurador de almas es una invitación a conocer historias que merece la pena guardar, de las que poder aprender y disfrutar. “Hay relatos tan detallados que, que harán sentir al autor que está oliendo el jardín de la memoria”.

“Este libro es una combinación de historias que hablan de otras tierras que nos enamoraron. Trata también de los amores en sus diversas modalidades que nos dejan muescas. Pero, sobre todo, hay una pregunta latente: ¿Dónde van nuestros recuerdos cuando los olvidamos? Verdaderamente no sé cómo funciona nuestra mente a la hora de seleccionar que guarda y que deja en el olvido”, sostiene la autora.

“Pensé que nuestra memoria se centra en los recuerdos que han sido bonitos, en las personas que han significado felicidad en nuestras vidas, pero entonces no me explico por qué ella nos olvida. Me causaría más tristeza que el olvido en sí, pensar que no hemos llegado a ser merecedores de permanecer en alguno de sus hemisferios”, apunta.

“He conocido a varias personas que sobrevivieron al Holocausto. Escuché sus testimonios y, tras oír sus relatos de sufrimiento, tras comprobar cómo esos momentos han quedado tatuados en su cerebro como los números identificativos en su piel, creí que los recuerdos que selecciona nuestra mente, por lo tanto, no son siempre los que nos han hecho felices. En definitiva, de una u otra forma, el olvido causa dolor. El reto no está en que recuerden, sino en que haya un presente vivo cada día”, concluye.

Estas historias entrelazadas deberían enseñarnos que la desesperación no es salida. Solo lo es la ilusión de volver a pintar otro mapa.

Toñy Ramos es Periodista desde 1980 en Cadena Ser, Antena 3 Radio, Diario El País y Canal +. Licenciada en Derecho por la UNED. Técnico Superior en Relaciones Públicas y Máster en Recursos Humanos. Especialista en comunicación digital en el ámbito europeo.

Aficionada a la lectura y a la escritura desde muy joven, siempre ha escudriñado el mundo literario y el mundo de los viajes. Ha recorrido más de medio mundo para conocer la diversidad cultural como enriquecimiento personal. Yendo desde Ushuaia hasta Canadá, desde Sudáfrica a Nueva Zelanda. Su pasión es el conocimiento de otras culturas y de otros países para enriquecer la convivencia de su entorno más cercano.