Los videojuegos se convierten en el mejor aliado para vencer al 'jefe final' llamado estrés

El sector del entretenimiento digital es cada vez más universal. Desde hace años siempre ha estado relacionado con los jóvenes pero con el paso de los años, esa concepción va variando y cada vez son más las personas de diferentes edades las que disfruta de los videojuegos. Sus beneficios sociales y emocionales ayudan a que sea más común su disfrute sin importar la edad.

En ese sentido, la Asociación Española de Videojuegos (AEVI) ha lanzado hace unos meses, en colaboración con otras asociaciones internacionales como The Entertainment Software Association of America (ESA) y Video Games Europe, el estudio Power of Play. El informe destaca los hallazgos de una encuesta realizada por AudienceNet a 1.134 jugadores activos españoles, 12.847 a nivel mundial, sobre los intereses y comportamientos de los jugadores de videojuegos. La encuesta reveló que, además de entretenimiento, los videojuegos brindan a nivel global una serie de beneficios sociales y emocionales. El documento incluye, también, las conclusiones de varios estudios académicos recientes que refuerzan los datos de dicha encuesta.

Divertirse es la razón principal por la que a nivel global las personas juegan a videojuegos (el 69% de los jugadores), pero los encuestados también señalaron otras razones, como entretenerse (63%) o para reducir el estrés (55%). En los 12 países en los que se ha realizado el estudio, el 71% de los encuestados afirmaron que jugar a videojuegos les ayuda a sentirse menos estresados. En España esa cifra asciende hasta el 75%, señalando también que los videojuegos les ayudan a sentirse menos ansiosos (el 66%) y menos aislados al conectarles con otras personas (el 56%).

Para José María Moreno, director general de AEVI, “cada vez son más evidentes los potenciales beneficios y usos del videojuego. Los videojuegos son entretenimiento y mucho más. Este estudio, en línea con otras iniciativas contenidas en The Good Gamer, demuestra que jugar a videojuegos aporta beneficios sociales y emocionales”.

En lo que concierne a la salud mental, el 74% de los encuestados en España, 64% a nivel global, opina que los videojuegos les ofrecen una manera saludable de enfrentar los desafíos cotidianos. Los jugadores también están de acuerdo en que los videojuegos brindan otros beneficios para la salud mental:

El 80% de los jugadores españoles creen que los videojuegos proporcionan estimulación mental y alivio del estrés. Estos datos superan a la media mundial del 75%.

El 60% de los jugadores de nuestro país considera que los videojuegos les ayudan a sentirse más felices.

Los videojuegos también proporcionan una plataforma para construir comunidades que de otra manera no sería posible físicamente: ms de dos tercios (el 67%) de los jugadores globales están de acuerdo en que los videojuegos presentan a las personas a nuevos amigos y nuevas relaciones. Casi la mitad (el 42%) de los jugadores globales ha conocido a un buen amigo, cónyuge o pareja a través de los videojuegos

En España estas cifras aumentan, 72% de los jugadores españoles opinan que los videojuegos conectan a las personas y un 56% han conocido a un amigo, cónyuge o pareja a través de ellos.

Los jugadores también dicen haber adquirido habilidades valiosas para la vida aplicables fuera del mundo virtual de los videojuegos: el 78% de los encuestados de España opinan que los videojuegos mejoran la creatividad (73% a nivel global).

En España, el 74% de los jugadores están de acuerdo en que los videojuegos desarrollan habilidades cognitivas, de igual manera que otro 74% cree que sirven para fomentar la colaboración y el trabajo en equipo (69%,en ambos casos, a nivel global).

El 64% de los jugadores españoles opinan que los videojuegos pueden mejorar las capacidades de resolución de problemas, matemáticas, tecnología, ciencia e ingeniería.