Afalta de que sea el propio Iker Casillas quien se pronuncie acerca de la posibilidad de aspirar a la presidencia de la Real Federación Española de Fútbol y con permiso de Mariano Rajoy -que en la presentación de su libro no dijo ni si, ni no, sino todo lo contrario-, siempre que el río ha sonado, muertos traía en su caudal. Si el rumor se confirma, el ex portero del Real Madrid se enfrentaría, una vez más, pero ahora fuera de los terrenos de juego, a Luis Rubiales. Rubiales, aquel defensa recordado por capitanear al Levante en su regreso a primera división, sigue actuando con carácter, ése que demostró destituyendo a Julen Lopetegui horas antes de comenzar el mundial de Rusia. Después de la caída de Ángel Villar, Rubiales se impuso a Juan Luis Larrea por 80 votos a 56. En toda su carrera profesional, este granadino por adopción, marcó un solo gol. Sus mejores jugadas se las guardaría para los despachos, donde ha demostrado que se mueve con mayor habilidad que dentro de las canchas. Se hizo fuerte en la Asociación de Futbolistas Españoles, un sindicato casi desconocido, que con su llegada tuvo en jaque a todo el fútbol nacional, llevando a cabo en la temporada 2011/2012 la primera huelga que llevarían a cabo los futbolistas de primera y segunda división en 27 años. Un tipo duro y tejedor, que entre otros cargos ostenta el de vicepresidente de la UEFA cargo que Villar tuvo que abandonar tras la operación Soule. Ahora, aun cuando no se conoce la fecha de las próximas elecciones de la Federación, Casillas podría ser el gran rival de Luis Manuel Rubiales Béjar. Parece mucha faena la que tendría que realizar quien fuera portero de la selección campeona del mundo, toda vez que los votos para elegir presidente, están más controlados que los de la comunidad de vecinos de tu bloque. Se especula que detrás de Iker, podría encontrarse el archienemigo de Rubiales, Javier Tebas. Todo se andará. Iker quiere ser, Uno de los Nuestros.