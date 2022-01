Rubi ya se había quejado en la previa de la pantomima del domingo. El Almería compareció ante el Cartagena como pudo. Y compitió. Y vendió cara la derrota, que era esperada por otra parte, y muy deseada por aquellos que estaban incómodos con el Almería como líder destacado de la categoría. Incluida la propia Liga. Porque es difícil no caer en la tentación de las teorías conspiratorias. Muy difícil. Tras el encuentro, Rubi, como en aquella famosa rueda de prensa de su antecesor en el cargo, dejó una sentencia memorable: "Ya han conseguido darle un poco más de emoción a la Liga y vamos a pelear". El entrenador catalán no estaba tan visiblemente enojado como Pepe Gomes tras el robo del Leganés, tampoco necesitó hacer grandes aspavientos para acompañar un mensaje que, como en el caso de Gomes, caló entre la afición y está cargado de razón. El Almería molesta, lo tenemos muy claro. Y si de la Liga dependiera, no seríamos uno de los equipos que asciendan. Llevan dos temporadas seguidas poniéndonos trabas y ésta no va a ser menos. Para lograr el ascenso, tendremos que jugar contra todos y contra todo. Estamos solos. Nos obligaron a jugar el domingo sabiendo que lo normal era que perdiéramos. Nos impidieron jugar en Lugo para que no sumáramos 3 puntos fáciles y ampliáramos nuestra ventaja. Cuando el Elche nos elimine este jueves, nos pondrán este encuentro aplazado en Lugo el 16 de enero, cuando se juegue la siguiente ronda copera, con el equipo mermado y Sadiq en la Copa de África (por cierto estando Dyego Sousa lesionado, no entiendo por qué se acordó que se incorporara a la concentración nigeriana y se perdiera el duelo con el Cartagena, incluso antes del brote Covid). En lo que llevamos de temporada, los partidos en casa nos los ponen viernes o lunes, en horarios intespetivos que perjudican la afluencia al campo. El duelo ante el Eibar ya han anunciado que será el lunes 24 a las 9 de la noche. Cualquier cosa que pueda perjudicar al Almería. Y esperen a que vuelvan a tirar de VAR, o a no tirar de él, porque el córner del gol del Cartagena viene precedido de un fuera de juego clamoroso...