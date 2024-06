No es un reto cualquiera el que está afrontando el Almería B durante estas últimas semanas. El conjunto dirigido por Alberto Lasarte se encuentra en plena batalla por el ascenso a Segunda RFEF, cuarta categoría del fútbol español y por la que llevan luchando los rojiblancos durante la presente temporada. A mitad de camino desde que comenzaran su andadura en el play off, los almerienses se encuentran en plena pugna por acabar dando el salto de categoría dentro de unas semanas. Un ascenso que se hace más que necesario para ir reduciendo el enorme salto que ha habido durante los últimos años entre el filial y el primer equipo. Aunque ni mucho menos la misión está siendo fácil para los rojiblancos, quienes después de dejar en el camino al Atlético Malagueño semanas atrás ahora buscan quedarse a tan solo un paso de lograr el ansiado ascenso a Segunda RFEF, esa categoría que esta temporada no ha contado con representante almeriense alguno. Pero para ello el conjunto indálico, en el que se encuentra el núcleo de aquel juvenil División de Honor que hizo historia la pasada campaña, tiene que superar antes una dura prueba de toque como es la del Real Jaén, segundo clasificado en el grupo IX de Tercera RFEF y uno de los cuatro equipos que los pupilos de Lasarte no han sido capaces de superar durante el curso regular. Después de que el pasado domingo los rojiblancos vieran como en el último momento se quedaban sin poder golpear primero ante los jienenes, ahora este sábado les toca devolverle la visita. Y lo hacen sin la más mínima posibilidad de fallo, puesto que de lo contrario acabarían viéndose abocados a continuar un curso más en la quinta categoría del fútbol español. Es por ello que los almerienses viajarán a tierras jinenses con la obligación de ganar, al menos teniendo que hacerlo en la prórroga, para poder seguir luchando por lograr el ascenso por la vía del playoff, buscando clasificarse para la última y definitiva eliminatoria y que le mediría a uno de los equipos de los otros grupos que también consigan el pase. La batalla por subir sigue su marcha y el ascenso debe ser una obligación para el filial.