Almería, 23 de enero de 2019. Estimado Piñeiro, te das una vuelta por el patio de vecinos que son las redes sociales y lo cierto es que en efecto uno percibe mucha bilis acumulada contra el Almería, y más ahora que el equipo ha asaltado el liderato. Nadie se acordó de la afición rojiblanca cuando el equipo estuvo tres años al borde del abismo de Segunda B en la última jornada, pero en España ya sabemos que la envidia es deporte nacional y desde la llegada del jeque con sus petrodólares se ha multiplicado exponencialmente. Sí le pediría a la nueva directiva un poquito más de humildad en las formas y no caer en la ostentación fácil y banal. También cabe recordarle a la afición que la LFP no es ni amiga ni enemiga, que todos los clubes se rigen por las mismas normas que un día aprobaron en asamblea, entre las cuales se encuentra el control económico y todos deben jugar con las mismas reglas. Y firmar más caro no garantiza firmar mejor.