Fui uno de los miles de almerienses frustrados ante la "profesionalidad" del Alcorcón el pasado sábado, aunque me negué a cantarle lo de "¡A segunda B!" pese a sus provocaciones. Jugadores perdiendo tiempo desde el minuto 1, tirándose al césped cada dos por tres, a veces incluso más de un futbolista al mismo tiempo. Provocando a los jugadores rojiblancos y sacándolos del partido, como era su objetivo y consiguieron. No esperaba un pasillo del Alcorcón, ya avisé por aquí que lo íbamos a tener crudo, pero tampoco esperaba ver a este rival tan "profesional" que, sin embargo, actuó de forma bien distinta en otros partidos en los que también podría haber demostrado su "profesionalidad". Que estaban primados hasta las cejas lo demostró la celebración de Zarfino, pero más aún la desolación alfarera al encajar el gol de Puigmal. Al descanso, en un intercambio de tuits con mi colega Miguel, con el que llevo viviendo penurias rojiblancas desde hace décadas, hacía referencia a las 3 famosas 'Ces' de Carlos Alcaraz: cabeza, corazón y cojones. Miguel ya veía al descanso que la cosa iba a acabar mal y yo me acordaba del Alcaraz bueno esperando que en el segundo tiempo los rojiblancos jugaran con cabeza, corazón y cojones. Pero no. Del flaqueo de piernas del primer tiempo pasamos a la ansiedad conforme pasaban los minutos y acrecentada tras el gol visitante. Ni siquiera cuando la afición intentó tirar del equipo, este jugó con cabeza, tirando más de corazón que de otra cosa, sin mucho sentido. Al final, nos quedamos chafados. Era el día de celebrar el ascenso y ahora no solo no lo hemos celebrado, sino que vamos a Leganés y existen opciones, por pocas que sean, de quedar fuera del ascenso directo otra vez. Hay que olvidar lo del sábado y hay que ir con todo a Madrid. Hay que jugar con corazón, pero también con cabeza y echarle cojones. El ascenso tiene que ser nuestro, con independencia del rival y de las primas que lleven. Rubi ha de trabajar lo anímico y la afición no puede bajar los brazos. La marea rojiblanca tiene que ser legendaria para celebrar un ascenso que nos pertenece. ¡Si se puede!