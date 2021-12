El Zaragoza, próximo rival en el Estadio de los Juegos del Mediterráneo, muy al pesar de muchos de sus aficionados, ayudó anoche al Almería que, a falta de dos jornadas para que concluya la primera vuelta, se ha proclamado campeón de invierno de forma matemática. No es un título, ni tan siquiera significa nada de cara a lograr el ascenso, pero es una justa recompensa para Rubi y sus hombres, cuyo trabajo y esfuerzo bien merecían verlo reflejado en la tabla. A pesar de sumar dos empates consecutivos, el conjunto indálico sigue cómodamente instalado en el liderato. El sábado tuvo que bajar al barro para arrancar un punto en el lodazal del Fernando Torres de Fuenlabrada,y eso que no había llovido,aunque viendo como se desenvolvían Ibán Salvador y cía, así lo parecía. Como una piara de cochinillos en una charca, los jugadores del equipo madrileño parecían disfrutar cayendo una y otra vez sobre el terreno de juego, ya no al más mínimo roce, sino al más mínimo aliento. Salvador se lleva la palma. Es como el Arturito de La Casa de Papel, igual de desquiciante e insoportable. Pero no fue el único. Los madrileños mostraron, sin vergüenza, lo más granado de su repertorio, como si anduviera haciendo una prueba para trabajar en el Mini Hollywood. Fue un bochorno, desesperante e indignante a partes iguales. Muchas pérdidas de tiempo y el éxito fue que la cosa no fuera a mayores. Por suerte, el árbitro no cayó en sus trampas, aunque tampoco podemos decir que anduviera muy fino si tenemos en cuenta los dos penaltis sin señalar sobre Sadiq. Juan Villar rescataba un punto, que hace el 42,y que tenemos que hacer aún más bueno ganando al Zaragoza en casa. Regresos ilustres como Álvaro Giménez, Petrovic, Vada o JIM aparte, es una buena oportunidad para despedir 2021 en casa a lo grande, justo antes del viaje al norte para la eliminatoria copera ante el Amorebieta y el final de la primera vuelta en Lugo,con Robertone recuperado. Rubi cuenta con prácticamente toda la plantilla y eso solo puede ser positivo...