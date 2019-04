Las tres unidades que la UD Almería logró el pasado sábado tienen, entre otras consecuencias, que Fran Fernández ya hable de que se pondrá manos a la obra con la entidad de la Vega de Acá para llegar a un acuerdo sobre su renovación. El club almeriense ya le presentó una primera oferta, aunque, como suele acostumbrar lo hizo a la baja (no se entienden las fichas de Trujillo, Nano y Caballero). FF salvó al equipo rojiblanco la pasada temporada cuando todo hacía apuntar al descenso. La UDA olía a Segunda Divisón B y se jugó por primera vez en toda su corta historia un descenso a la categoría de bronce sin depender de sí mismo. A pesar de que el preparador zapillero dejó sus primeras pinceladas y muestra de su personalidad, sin contar con algunos jugadores con cierto renombre, desde las oficinas de la Vega de Acá se le prometió el banquillo a Fran Fernández para después negociar con otros candidatos, que no aceptaron lo ofrecido, dando continuidad finalmente al almeriense, la mejor opción viendo la temporada realizada esta campaña. Sin embargo, un año después, a diferencia del pasado, ahora es FF quien tiene la sartén cogida por el mango. El hándicap con el que cuenta es su reciente paternidad, pero como el Almería quiere a Fran (ahora sí) y Fran al Almería, ambas partes están condenadas a entenderse. No se entendería su renovación sin otros movimientos de jugadores (René, Saveljich, Eteki, Rioja, Corpas...) que le den continuidad a este nuevo proyecto. Salvo sorpresa, la UDA repetirá en la categoría de plata del fútbol español por quinta temporada consecutiva y el objetivo debe ser luchar por la promoción de ascenso. Y sería incongruente luchar por este objetivo desmantelando la actual plantilla.