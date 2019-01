Demirovic no es Soleri

El Almería anunciaba un par de días antes del partido ante el Cádiz el fichaje del delantero bosnio Ermedin Demirovic, cedido por el Deportivo Alavés. Justo por estas fechas, hace un año, oficializaba al delantero italiano Edoardo Soleri, cuyo rédito en nuestra tierra no fue, ni de lejos, el deseado. Las comparaciones entre ambos fichajes no se han hecho esperar. Los ilusionados de serie se fijan en su juventud, sus números y sus goles en Youtube para convencerse del acierto de su contratación. Los que no lo conocen, le han puesto la cruz de antemano y dicen que Soleri también tenía juventud y goles en Youtube, y mira como nos salió. A pesar de las similitudes sobre el papel entre ambos fichajes, yo veo diferencias sustanciales y que no debemos obviar. Para empezar, Soleri venía de la Roma, donde no le tenían demasiada fe. Intentaba colocarlo para ver si de una vez por todas acababa de romper, pero sin mucha fe. En el caso del Alavés, el conjunto vasco tiene muchas esperanzas puestas en el ariete bosnio con pasaporte alemán. La única razón por la que le buscan cesiones, es porque su filial está en Tercera, muy por debajo del nivel de este joven delantero. La temporada pasada tuvo algunos partidos con el primer equipo y demostró su olfato goleador. En verano fue cedido al Sochaux francés, donde ha logrado 4 goles en 16 partidos. La cesión en Francia no cumple con las expectativas deportivas del Alavés y del delantero, y ahí es donde entra en escena el Almería. Demirovic viene para seguir creciendo y reivindicarse, con vistas a ganarse un puesto en el primer equipo vitoriano la próxima temporada. Es un delantero corpulento, pero con unos movimientos rápidos que encajan a la perfección con el sistema de juego rojiblanco, y ya conoce el fútbol español, donde estuvo la temporada pasada. Además, a diferencia de Soleri, Demirovic viene a un equipo rodado en el que le será mas fácil adaptarse. No se puede comparar la situación del Almería actual con la de hace un año. Por eso creo que Alavés, Demirovic y Almería salen ganando con esta operación.