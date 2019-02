Decían que la llegada del VAR iba a arreglar todos los males del fútbol, que libraría a los árbitros del fallo humano y, en definitiva, que sería un mecanismo para impartir justicia de un modo más eficaz. Pues vista su aplicación en la Liga española uno empieza a tener sus serias dudas. En estos meses de funcionamiento me queda la sensación de que su uso está siendo excesivamente arbitrario por parte del colectivo arbitral, que lamentablemente continúa haciendo proselitismo, abusando del denominado como 'criterio arbitral'. A tal punto llega la cosa que a Morata el otro día le hacen un penalti como un piano en el Villamarín y el colegiado de turno ni se molestó en ver la jugada repetida en la cámara que tienen a pie de campo, imagino que por hacer fe ciega en lo que el compañero le decía desde la sala del VAR. Pocos penaltis tan evidentes como ese, luego justificado en una toma que nadie vio y en la que al parecer el defensor bético toca antes balón que pierna. Porque luego está el debate de lo que Mediapro nos sisa al espectador al ofrecer las repeticiones o soportar que Tebas diga que los periodistas a pie de campo preguntan lo que se les pide y si no son purgados. Toman al aficionado ya directamente por idiota. Las quejas por los horarios no son atendidas y ahora además en las retransmisiones por televisión le ofrecen solo lo que el realizador de turno quiere. Ya en el Mundial, en ese horroroso partido que España mereció perder ante Rusia, recuerdo que nos birlaron un penalti como un templo. Por no recordar el robo que esta campaña padeció el Girona en San Mamés, a la vista de todos, con la aquiescencia del árbitro y la complacencia del VAR. Eso y el penalti fuera de Vinicius ayer en el Wanda o las continuas mofas de Luis Suárez consentidas por el trencilla de turno ya provocan el chiste en un colectivo hipercorporativista. Llegará el día, como ya se dice, en que Suárez expulse al árbitro. Lo dicho, una auténtica desVARgüenza todo.