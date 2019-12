La verdad es que asusta mira la clasificación. Da ese cosquilleo, y cierta sonrisa. Te lleva a pensar si es cierto. Muchos son los piropos al Cádiz, dándolo ya muchos por equipo de Primera. Conviene que ellos no se lo crean porque la categoría es larguísima. Hay tantos ejemplos para contar, yo lo viví muy de cerca en Málaga. Pues ahí a cinco puntos, que no es poco pero sí una distancia accesible, está el Almería. Tres victorias seguidas para recuperar el ánimo, pero hay que levantar más la mirada. 10 partidos sin perder, 10. En Segunda. Es tremendo, difícil de creer como decía. Se están dando los pasos adecuados y, por eso, el mercado de invierno da hasta algo de recelo. Es una ventana que hay que entender bien, desde el césped hasta el palco. Si hay ascenso, la mayoría de los héroes ya están en el equipo. Diría que todos. Hay mimbres suficientes, creo que hay que reforzar algunas posiciones. La más urgente, para mí, el puesto de central. Obviamente a nadie amarga un dulce, pero cuidado con desestabilizar a una plantilla que va rodada. Y más importante, que tiene sus roles claros. Y ahí aparece Lazo, un futbolista diferencial. El Almería tendrá que aprender a sobrevivir cuando pase algún valle. No es adelantar lo negativo, no hay futbolista que no lo pase. Lo positivo es que está sacando puntos en esa versión devastadora del extremo. También se están enganchando Darwin Núñez y Juan Muñoz, que ahora le ponen goles a ese trabajo estajanovista. No hace falta decir más nombres, si el Almería está ahí arriba es por la labor colectiva.

Ahora toca un examen duro, muy duro este fin de semana. El Fuenlabrada es uno de los equipos con las ideas más cristalinas de la categoría de plata. No desbordan talento, pero sí orden. Y eso es una gran virtud en este contexto. Visto lo visto, más que temor, hay expectativas por ver cómo se manejan los de Guti en un escenario así.