Vuelve la Champions y los representantes nacionales dejaron un mar de dudas este fin de semana en sus respectivos encuentros, y mucho deberán cambiar sus dinámicas si pretenden continuar en la máxima competición europea. El sábado el Atlético de Madrid ganó en su visita a Vallecas, con gol de Griezmann, de rebote, de los que igual valen, pero que no te ayudan a generar buenas sensaciones. El Rayo mereció algo más y se quedó con las manos vacías. Luego de caer ante el Real Madrid el equipo de Simeone debía mostrar otra cara, para recibir con otros ánimos a la Juventus de Cristiano y compañía, y nada, todo está por verse. Un rato más tarde, el Barcelona, como si estuviera en la oficina, recibía a un casi desahuciado Valladolid, a priori rival idóneo para cambiar la dinámica de empates que arrastraba el conjunto dirigido por el renovado Valverde. Uno a cero de penalti y nada más que rescatar de un partido gris y un desacierto generalizado. Lo positivo fue el resultado del Real Madrid el domingo por la mañana, que volvió a estirar las diferencias que hay en la liga. Pero Piqué ya avisó; jugando así de mal, el Barça puede sufrir frente al Lyon francés. Tampoco el Real Madrid estuvo a la altura de la recuperación que venía evidenciando, pese a las dificultades que pasó frente al Ajax holandés. La falta de tensión y de Luka Modric, permitieron que el Girona, que hacía nueve fechas que no conocía la victoria, se llevara los tres puntos del Bernabéu y se distancie del descenso. El equipo de Solari vuelve a estar lejos del Barcelona en la liga y los fantasmas amenazan con volver a aparecer si los resultados no le acompañan. El Madrid sabe que no se puede fiar del Ajax, pero aun sigue vivo en las tres competiciones. La jornada disputada este fin de semana dejó muchas dudas en los tres de arriba. Todos tienen razones para preocuparse, todos tienen que mejorar, si aspiran a algo más de lo que ya creen que tienen amarrado.