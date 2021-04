De Emery a Gracia

Londres, 22 de abril de 2021. Estimado Navarro, ayer me recordaba el Facebook que hace 8 años escribía el siguiente estado: "7 puntos de 21 posibles. Pero aquí no pasa nada. Hoy la pelota no quiso entrar. Seguro". El Almería de Gracia acababa de empatar con el Numancia y la opción del ascenso directo se alejaba. Aún nos faltaría tocar fondo perdiendo con el Murcia en la Nueva Condomina. Fue un bache importante, pero el equipo supo rehacerse, encadenó cinco victorias consecutivas y, pese a perder en la última jornada ante el Villarreal, llegó al play-off como una moto y no dio opción ni a Las Palmas, ni a Girona, haciendo valer su mayor calidad. Estos recuerdos me han hecho pensar en el Almería de José Gomes. Hubo un tiempo en el que pensamos que podía emular al de Emery. Tras el empate ante el Espanyol, y con los últimos resultados, el ascenso directo no es posible, pero si recuperamos anímicamente al equipo, su calidad y su fútbol se impondrán. Un ascenso vía play-off es tan válido como el directo…