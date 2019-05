Error a la vista

Se acabó el matrimonio entre Fran Fernández y la UDA. Supongo que es pronto para sacar conclusiones sobre lo que está por venir pero una cosa tengo clara y creo que no voy a equivocarme. Se echarán de menos. Más el club al entrenador que al revés, pero en este divorcio perdemos todos. Porque después de muchos años de sin sabores para la afición rojiblanca llegó el míster que hizo sencillo lo difícil. La filosofía de club que proyectó Alfonso García y Corona tenían en Fran al perfecto ejecutor, se adaptó a las necesidades de la entidad sin grandes nombres, con mucho trabajo, ratos de buen fútbol y una clasificación holgada durante toda la temporada. Más no se podía pedir. El año pasado salvó al conjunto rojiblanco in extremis y desde entonces no ha hecho otra cosa que hacer crecer al equipo. No sabemos los pormenores de la negociación pero sí sabemos que estamos ante un error mayúsculo, porque lo que seguro no encontraran los dirigentes rojiblancos en el mercado es un entrenador que sienta tanto el escudo como Fran Fernández. Un entrenador en la UD Almería de Almería. Ya son dos los entrenadores que tienen una misión que no sabemos si podrán cumplir pero que seguro que desean hacer en un futuro: Fran Fernández y Francisco volverán al Almería. Como dijo el míster en rueda de prensa espera que la afición se centre en lo deportivo. Pero poco caso creo que le harán esta vez. Un partido sin transcendencia en la clasificación que servirá para ver si Álvaro Giménez sigue aumentando su cuenta anotadora y se hace con el pichichi. El Alcorcón está cómodo con el 1-4-4-2 con un centro del campo muy trabajador para permitir a los jugadores de banda y los dos delanteros vivir del juego directo que en ocasiones realiza el conjunto amarillo. Jugadores como Nono por izquierda o Gavilán ya en posiciones más centradas que en sus inicios ponen el toque de calidad. Juan Muñoz, exdelantero rojiblanco, es el máximo anotador con trece goles. Registros nunca vistos en su periodo de cesión.