Filomena es pepinera

Teníamos muchas ganas de volver a ver al Almería sobre el césped tras el buen partido disputado ante el Espanyol justo antes del parón navideño. El domingo nos tendríamos que haber enfrentado al Leganés, que no atraviesa su mejor momento, en la que habría sido una gran oportunidad para haber dado un golpe sobre la mesa y dejar al conjunto madrileño a 10 puntos justo al final de la primera vuelta. Lamentablemente, la tormenta Filomena tuvo otros planes y cubrió de un manto blanco de nieve la localidad madrileña, haciendo imposible disputar un partido de fútbol. Tampoco habríamos podido jugarlo de todas maneras porque no habríamos tenido forma de llegar a Madrid por el mismo motivo. El aeropuerto de Barajas tuvo que cesar su actividad. Filomena ha interrumpido la competición y ha habido algunos partidos que se pudieron jugar, de aquella manera, y otros no. Así, el Mallorca pinchaba en casa ante Las Palmas, que en esta primera vuelta ha ganado a los 3 primeros clasificados, y el Espanyol consolidaba su campeonato de invierno con un cómodo triunfo ante el Castellón. De esta forma, el Almería, con un partido menos, está a tan solo un punto del Mallorca. Si el Leganés - Almería se jugara mañana, y los hombres de Pepe Gomes fueran capaces de ganar, no solo dejarían al conjunto pepinero a 10 puntos, sino que acabarían la primera vuelta en ascenso directo, segundos, a tan solo un punto del líder. Una pasada. A día de hoy es difícil saber cuándo se recuperará. El gran perjudicado es el Almería, ya que tiene un momento de forma espectacular e iba a más ante un Leganés al que no le hacía ni pizca de gracia la visita del conjunto indálico. Sin embargo, si algo nos ha demostrado este equipo es que podemos dar por seguro que, se juegue cuando se juegue, darán la talla. Entretanto, el sábado tenemos una oportunidad de crecer en Copa ante el Alavés.No soy muy partidario de la competición, que está hecha a la medida de los grandes, pero me ilusionaría ver al Almería actual llegar lejos en el torneo. Veremos…