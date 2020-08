La eliminación de la Unión Deportiva Almería de la batalla final por el ascenso a Primera División ha sido un golpe durísimo para los aficionados. Y eso, considero, es buena señal. Que haya dolido quiere decir que había una gran ilusión, algo que llevaba mucho tiempo sin ser tan latente entre los fieles de un conjunto rojiblanco que ya debe hacer borrón y cuenta nueva para centrar sus miradas en el próximo curso. Hacer un balance en la UDA de la temporada 2019-2020 es una tarea más que compleja: presidente nuevo a una semana de comenzar la competición, formando una plantilla nueva que ha estado en manos de hasta cinco entrenadores distintos. Pese a ello, la UD Almería dio la talla y se encaramó a las primeras posiciones de una tabla clasificatoria en la que ha estado hasta el final de una competición regular que se vio alterada por la pandemia de coronavirus. Parón obligatorio, entrenamientos desde casa, cambio de formato de los partidos en el retorno liguero con hasta tres citas por semana... Y ahí se mantuvo el conjunto rojiblanco, en la zona de claros candidatos a dar el salto a la máxima categoría del fútbol español. Bien es cierto que tuvo en su mano el poder ascender de forma directa y dejó escapar la oportunidad, algo que sí que es reprochable. Pero aseguró su presencia finalmente en el play off, la última vía para la UDA de cumplir el ambicioso objetivo de Turki Al-Sheikh y alegrar a los almerienses un año muy complicado para todos. No ha sido posible. ¿Se puede considerar un fracaso? Se han cometido muchísimos errores en lo deportivo, de los que la entidad tendrá que aprender ahora que sí va a tener algo más de tiempo para planificar un curso en el que el ascenso sea la prioridad. Haber creado en esta recién finalizada campaña una expectativas tan altas, por la inercia de la llegada del jeque, ha provocado que no subir haya sido un palo, pero el fracaso, ya sí, del proyecto rojiblanco será no terminar la 2020-2021 entre los dos primeros clasificados.