N O pudo venirse la Copa hasta Almería. El conjunto de Alberto Lasarte tuvo que conformarse con la plata después de que no lograra vencer a todo un Real Madrid, que no conoce la derrota todavía en ninguna de las competiciones que disputa esta temporada, en la gran final. Sin embargo, se trata de una plata que debe saber a oro por todo lo que representa. La derrota nunca es grata, más cuando te encuentras tan cerca de hacerte con un título de tanto prestigio como esta Copa del Rey Juvenil. Pero lo logrado por los rojiblancos esta pasada semana es algo que debe permanecer para siempre en el recuerdo. Nunca antes ningún equipo juvenil de la UD Almería había llegado tan lejos en esta competición, en la que participaba por tercera vez en su historia, así estar tan cerca de tocar la gloria es algo que siempre estará presente. No todos los días es posible codearse con los mejores equipos del fútbol español como están haciendo esta temporada los chicos de Lasarte. Aunque la final copera no terminase como a esta generación de leyenda le hubiera gustado, lo conseguido durante este curso por el conjunto rojiblanco difícilmente en un futuro pueda ser superado. Este plantel indálico ha levantado una enorme expectación a lo largo de este curso, en el que todavía quedan grandes cosas por hacer, como pocas veces se habían visto. Las eliminatorias contra Elche y Alavés disputadas en un Francisco Pomedio con las gradas más que llenas todavía permanecen en la retina de quien aquí escribe estas líneas. Dos partidos en los que a veces costaba pensar que se tratara de un conjunto juvenil, contando con un apoyo que a más de un equipo de superior categoría le gustaría tener. Pero todo lo que está consiguiendo esta dorada generación durante esta histórica temporada bien que lo merece. Así, cuando el balón echó a rodar a comienzos de curso pocos podían esperar que los rojiblancos estuvieran cosechando semejantes números y estuvieran peleando por todo en una categoría tan exigente como la División de Honor Juvenil. Sin embargo, esto no ha acabado todavía, y tocará seguir soñando en grande con esta generación de leyenda.