Gracias, papá

Papá, lo único que puedo hacer ya es darte las gracias. GRACIAS por todo lo que nos has enseñado. Aunque te marchas demasiado pronto, hemos aprendido infinito de tu bondad, de tu manera de amar la vida y de amarnos a nosotros.

Papá, has sabido transmitir tu pasión por todo lo que hacías; tu pasión por tu vocación, enseñar a los demás, transmitir conocimientos. No te conformabas con un libro de texto y quisiste inculcar a todos tus alumnos tu pasión por la ciencia, utilizando para ello todos los métodos innovadores que estaban en tu mano, haciendo disfrutar con tu entusiasmo a todos lo que querían aprender de ti.

Has conseguido traer premios Nobel, que tus alumnos fueran a Silicon Valley o que conversaran con astronautas. Sé que has dejado muchas semillas científicas plantadas y en pocos años darán su fruto.

Papá, has disfrutado de tus sanas aficiones y has sabido y querido compartirlas con todo el que estuviera a tu lado. Sólo un ejemplo son los paseos en nuestro barquito y las tardes de pesca, los ratos de golf con Alex, los preciosos conciertos de bandurria en las noches de verano sentados en tu balancín, los paseos en bici, tus partidos del Almería, los maravillosos viajes que hemos disfrutado, tu pasión junto con mamá por la cultura almeriense o la lectura, tu gran afición que me has sabido transmitir y que has querido también compartir con todo almeriense que quería pasar una buena tarde escuchando a grandes escritores.

En esta última etapa que nos ha tocado vivir, nos has regalado un gran mensaje y manera de ver la vida que nunca olvidaremos: no hay que tener ni pena, ni miedo. Hasta en los momentos duros has trasmitido paz e ilusión por las pequeñas cosas, sólo viendo todo lo bueno que podíamos seguir compartiendo.

Pero sobre todo, junto con mamá, nos has enseñado lo que es una familia, mi familia. Ese es tu gran valor y legado. Siempre juntos, siempre enseñándonos el camino correcto y el valor del sacrificio, la entrega absoluta y el amor. Sólo espero saber continuar tu camino y saber inculcar todo lo que me has enseñado de la mano de mamá.

Y solo una cosa más, te prometo que entre Los Cinco, cuidaremos de mamá, y sé que tú nos ayudarás porque estarás con nosotros, serás como la Bruma Verde, esa bruma que todo lo invade y forma parte de ti y que gracias al amor que has dejado, tu Historia será Interminable.

Te quiero.